Мнение: "Нафтогаз" решил показать, что он "очень гибкий". Но уже поздно

"Нафтогаз Украины" планирует существенно снизить тарифы на транзит газа после истечения срока контракта с российским "Газпромом" в 2019 году. Об этом изданию DW сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, с 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части от действующих.
Для снижения ставки транзита газа по территории Украины необходим гарантированный ежегодный объем транспортировки порядка 110 млрд кубометров. Согласно официальным данным, по газопроводу "Северный поток" в 2016 году в Германию поступило 43,8 млрд кубометров российского газа, газопровод был загружен почти на 80%, отмечает DW.
Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина ищет новых поставщиков газа.
"Эти обещания от украинской стороны были ожидаемы. Дело в том, что они хотят как-то завлечь на свою сторону других поставщиков. Хотя, честно говоря, я таких не вижу. Такими поставщиками могли бы быть среднеазиатские республики, но сегодня Туркмения "заряжена" на Китай, Узбекистан не имеет собственного выхода через Украину. Поэтому этот вопрос достаточно проблематичен", – сказал Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik.
По его мнению, для Киева это больше политический вопрос.
"Они хотят показать своим партнерам в ЕС, что украинская сторона, мол, очень гибкая, готова пойти на какие-то уступки, что они более привлекательны для Европейского союза, чем "Газпром". Но поздно – все решения приняты. И никто не будет отменять решения по строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Правда, в этом случае, думаю, остается потребность в небольшом транзите через Украину – порядка 10-15 млрд кубов, для тех стран, которые граничат с ней – Болгария, Румыния, Венгрия. Поэтому такой транзит возможен, но это будет зависеть от того, как украинская сторона себя дальше поведет. К сожалению, позиция украинского руководства совершенно непредсказуема", – отметил Геннадий Шмаль.
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