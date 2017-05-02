Мнение: "Нафтогаз" решил показать, что он "очень гибкий". Но уже поздно

Киев обещает снизить тарифы на транзит газа через свою территорию. Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина ищет новых поставщиков топлива, но вряд ли их найдет.

"Нафтогаз Украины" планирует существенно снизить тарифы на транзит газа после истечения срока контракта с российским "Газпромом" в 2019 году. Об этом изданию DW сообщил коммерческий директор компании Юрий Витренко. По его словам, с 2020 года тарифы снизятся примерно до десятой части от действующих.

"Это сделает транзит через украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем по Северному потоку-2", – заявил Витренко.

Для снижения ставки транзита газа по территории Украины необходим гарантированный ежегодный объем транспортировки порядка 110 млрд кубометров. Согласно официальным данным, по газопроводу "Северный поток" в 2016 году в Германию поступило 43,8 млрд кубометров российского газа, газопровод был загружен почти на 80%, отмечает DW.

Президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Украина ищет новых поставщиков газа.

"Эти обещания от украинской стороны были ожидаемы. Дело в том, что они хотят как-то завлечь на свою сторону других поставщиков. Хотя, честно говоря, я таких не вижу. Такими поставщиками могли бы быть среднеазиатские республики, но сегодня Туркмения "заряжена" на Китай, Узбекистан не имеет собственного выхода через Украину. Поэтому этот вопрос достаточно проблематичен", – сказал Геннадий Шмаль в эфире радио Sputnik.

По его мнению, для Киева это больше политический вопрос.

"Они хотят показать своим партнерам в ЕС, что украинская сторона, мол, очень гибкая, готова пойти на какие-то уступки, что они более привлекательны для Европейского союза, чем "Газпром". Но поздно – все решения приняты. И никто не будет отменять решения по строительству "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Правда, в этом случае, думаю, остается потребность в небольшом транзите через Украину – порядка 10-15 млрд кубов, для тех стран, которые граничат с ней – Болгария, Румыния, Венгрия. Поэтому такой транзит возможен, но это будет зависеть от того, как украинская сторона себя дальше поведет. К сожалению, позиция украинского руководства совершенно непредсказуема", – отметил Геннадий Шмаль.

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