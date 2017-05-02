Эксперт о "деле Ярошенко": ничего доброго для нас у Трампа не заготовлено

До личной встречи президентов РФ и США рассчитывать на изменения в судьбе Константина Ярошенко не следует. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, что судьба отбывающего тюремный срок в США российского летчика Константина Ярошенко зависит от состояния отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Как стало известно, Ярошенко лишился последнего юридического шанса вернуться на родину. Последним юридическим способом было разрешение американского Минюста на депортацию, в чем ведомство в итоге отказало, рассказал "Известиям" сам заключенный.

Ярошенко выразил надежду, что Россия с целью вызволения его из американской тюрьмы обратится в международные инстанции в связи с нарушением США Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Летчик также напомнил случаи, когда Россия выдала заключенных по делу ледокола Arctic Sunrise и в качестве жеста доброй воли помогла вернуть на родину гражданина США, задержанного в Сирии.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора.

Профессор Александр Гусев считает, что "дело Ярошенко" с самого начала было в США сильно политизировано.

"Это, конечно, достаточно серьезный политический заказ. И то, что министерство юстиции (США) отказало в депортации Ярошенко на родину, лишний раз говорит о том, что это дело в значительной степени политизировано", – сказал Александр Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, надежду на положительные изменения в судьбе Константина Ярошенко можно связывать не с обращением в международные инстанции, а с улучшением общей атмосферы в отношениях между РФ и США. Но в текущий момент, полагает Александр Гусев, говорить об этом не приходится.

"Мне кажется, что действия нынешнего "администратора Соединенных Штатов" (буду называть его так) фактически ничем не отличаются от действий предыдущего президента. Не нужно ждать никаких поблажек в сторону России, я полагаю, что будет еще сложнее в отношениях с США. Ничего доброго по отношению к нам у Трампа не заготовлено", – считает он.

Александр Гусев выразил мнение, что до личной встречи президентов РФ и США рассчитывать на сколько-то заметное улучшение двусторонних отношений не приходится.

"Не случайно он (президент США Дональд Трамп) уже встречался с очень многими мировыми лидерами – и с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, и с (премьер-министром Великобритании Терезой) Мэй. Пригласил даже такого достаточно одиозного деятеля, как президент Филиппин (Родриго) Дутерте. Прозвучала новость о том, что он готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Но почему-то игнорируется все посылы в сторону нашей страны. Это понятно: имидж России и Владимира Путина достаточно высок. А Дональд Трамп по своей натуре хочет занять весь политический небосвод и не терпит никакой конкуренции. Поэтому он как можно дольше будет откладывать эту встречу", – считает Александр Гусев.

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