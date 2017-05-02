Мнение о решении сената по санкциям: у США возникла ситуация "двух фронтов"

Американский сенат отказался от проекта введения новых санкций против России, пишет WP. Эксперт Владимир Васильев в эфире радио Sputnik не исключил, что США решили взять в этом вопросе паузу, опасаясь негативных для себя последствий.

Комитет сената США по международным отношениям приостановил работу над законопроектом о возможных новых санкциях в отношении России, сообщает газета Washington Post.

Как заявил глава комитета Боб Коркер, верхняя палата парламента намерена дождаться итогов расследования о "вмешательстве России" в президентские выборы в США. "Не имеет ли смысл получить факты, обнародовать их и соответствующим образом разобраться с ними? Думаю, что имеет", – сказал Коркер.

По данным издания, законопроект, о котором идет речь, был представлен группой сенаторов в январе этого года. Его инициатором выступил демократ Бен Кардин, поддержали законопроект республиканец Джон Маккейн и еще 20 представителей конгресса. Документ систематизирует существующие с 2014 года антироссийские санкции в связи с ситуацией на Украине и в Сирии, а также предлагает ввести новые ограничительные меры в связи с "вмешательством" в американские выборы.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для США возникла ситуация "двух фронтов", которую они боятся проиграть.

"Сейчас США очень резко берут курс на конфронтацию с Северной Кореей, и, возможно, курс на конфронтацию с Китаем, и там затрагиваются интересы России. Думаю, что это ситуация "двух фронтов", когда санкции против России из-за Сирии и Украины могут лишь усугубить специфику конфронтации, поскольку она способствует сближению Китая и России. Не допустить этого, как мне представляется, это главное соображение американских законодателей в сенате", – сказал Владимир Васильев в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, все может измениться.

"Что могут предложить сенаторы, сказать сложно. Может быть, введение каких-то других ограничивающих мер в отношении России. Возможно, сейчас взята некая пауза, а потом к этой теме они могут вернуться. Это в духе политики Трампа", – считает эксперт.

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