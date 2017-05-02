Политолог: зарплаты на Украине выросли? Да они вдвое ниже, чем до Майдана

Средняя зарплата на Украине в марте составила 255 долларов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника на Украине в марте 2017 составила 6752 гривен (255 долларов)", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.
Повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1544 гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое – до 3200 гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.
Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цифры, озвученные Гройсманом, явно завышены.
"С 1 января на Украине поднята минимальная зарплата, еще в декабре она составляла всего лишь 60 долларов. Ее увеличили в два раза. Учитывая, что значительная часть страны сидит на минимальной зарплате, уровень средней зарплаты не мог не вырасти. Но вот как получилось, что средняя зарплата стала почти 7 тысяч гривен или 255 долларов, я не представляю. Думаю, что тут цифры завышены. Но даже если взять их на веру, то напомню, что еще при Януковиче, в декабре 2013 года, когда начался Майдан, средняя зарплата достигала почти 500 долларов. То есть, даже если верить официальным цифрам, сейчас она почти в два раза меньше. Считать это достижением Майдана было бы смешно", – сказал Владимир Корнилов.
Причина таких бравурных заявлений, по его мнению, в предстоящих досрочных выборах.
"На Украине очень активно готовятся в досрочным выборам. Поэтому, думаю, что сейчас мы будем видеть целый ряд бравурных цифр с тем, чтобы провести досрочные выборы, а затем снова обвалить гривну, уменьшив тем самым эти средние и минимальные зарплаты. Думаю, что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать именно эту картину", – отметил политолог.
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