Политолог: зарплаты на Украине выросли? Да они вдвое ниже, чем до Майдана

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что средняя зарплата на Украине составила 255 долларов. Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что озвученные цифры явно завышены.

Средняя зарплата на Украине в марте составила 255 долларов, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Согласно государственному бюджету Украины на 2017 год, прожиточный минимум с 1 мая составит 1624 гривен (около 60 долларов), а с 1 декабря – 1700 гривен (около 62 долларов).

"По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника на Украине в марте 2017 составила 6752 гривен (255 долларов)", – написал Гройсман на своей странице в Twitter.

Повышение социальных стандартов произошло на Украине 1 января: минимальный прожиточный минимум увеличен до 1544 гривен (57 долларов), минимальная зарплата повышена вдвое – до 3200 гривен (118 долларов). Такие показатели заложены в госбюджет Украины на 2017 год.

Политолог Владимир Корнилов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что цифры, озвученные Гройсманом, явно завышены.

"С 1 января на Украине поднята минимальная зарплата, еще в декабре она составляла всего лишь 60 долларов. Ее увеличили в два раза. Учитывая, что значительная часть страны сидит на минимальной зарплате, уровень средней зарплаты не мог не вырасти. Но вот как получилось, что средняя зарплата стала почти 7 тысяч гривен или 255 долларов, я не представляю. Думаю, что тут цифры завышены. Но даже если взять их на веру, то напомню, что еще при Януковиче, в декабре 2013 года, когда начался Майдан, средняя зарплата достигала почти 500 долларов. То есть, даже если верить официальным цифрам, сейчас она почти в два раза меньше. Считать это достижением Майдана было бы смешно", – сказал Владимир Корнилов.

Причина таких бравурных заявлений, по его мнению, в предстоящих досрочных выборах.

"На Украине очень активно готовятся в досрочным выборам. Поэтому, думаю, что сейчас мы будем видеть целый ряд бравурных цифр с тем, чтобы провести досрочные выборы, а затем снова обвалить гривну, уменьшив тем самым эти средние и минимальные зарплаты. Думаю, что в ближайшие месяцы мы будем наблюдать именно эту картину", – отметил политолог.

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