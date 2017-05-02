Эксперт: БДК "Петр Моргунов" значительно усилит возможности российского ВМФ

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" спустят на воду летом. Военный эксперт Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik отметил роль кораблей проекта 11711 в обеспечении экспедиционных миссий.

Большой десантный корабль (БДК) проекта 11711 "Петр Моргунов" планируется спустить на воду летом. После этого на корабле будут идти достроечные работы, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.

БДК "Петр Моргунов" строится на стапелях предприятия "Янтарь". Сейчас сформирован корпус судна, идет погрузка бортовых систем и оборудования.

Как рассказал начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, БДК сможет принять на борт более десяти танков или более 30 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. На судне сможет разместиться батальон морской пехоты.

БДК проекта 11711 обладают водоизмещением в пять тысяч тонн, автономностью плавания до 30 суток и способны развивать скорость до 18 узлов. Длина корабля 120 метров, ширина – 16,5 метра, численность экипажа – 100 человек. На вооружении стоят две шестиствольных 30-миллиметровых артиллерийских установки АК-630М, а также два транспортно-боевых вертолета Ка-29. Большой десантный корабль предназначен для высадки десанта, перевозки боевой техники и оборудования.

По мнению военного эксперта, капитана 3-го ранга запаса Дмитрия Литовкина, корабли данного проекта значительно усилят возможности российского военно-морского флота.

"В свое время у нас был заказ на два французских корабля типа "Мистраль" для обеспечения десантных, экспедиционных миссий. Корабли в Россию не были поставлены из-за того, что против нас были введены санкции. Соответственно, возникла необходимость иметь собственный десантный флот. Так, при осуществлении операции в Сирии необходимо постоянно подвозить военные грузы, технику, военнослужащих. Это все осуществляется не только сухогрузами, которые Министерство обороны вынуждено было закупить, но и малыми десантными кораблями, которые есть на вооружении. Корабли типа "Петра Моргунова" значительно усилят возможности нашего военно-морского флота по доставке военных грузов в любую точку мира", – сказал Дмитрий Литовкин в эфире радио Sputnik.

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