Эксперт: министр торговли США поставил Трампа в "идиотское положение"

Министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина" Дональда Трампа. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что министр позволил себе сделать заявление, которое совершенно не относится к его компетенции.

Министр торговли США Уилбур Росс назвал ракетный удар по Сирии "развлечением после ужина" американского президента Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина в резиденции Мар-а-Лаго, сообщает журнал Time.

"Как только подали десерт, президент обратился к господину Си и сказал, что хочет ему кое-что рассказать, а именно – о запуске 59 ракет по Сирии. Это было как развлечение после ужина", – заявил министр на ежегодной конференции аналитического центра Milken Institute в Калифорнии.

При этом американскому президенту "ничего не стоило" организовать это "развлечение", добавил Росс.

В ночь на 7 апреля американские военные нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе Шайрат по приказу Трампа. Поводом для применения силы стал инцидент с химическим оружием в провинции Идлиб, ответственность за который Вашингтон бездоказательно возлагает на Дамаск.

Ранее Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии далось ему очень трудно, поскольку после принятия таких решений могут быть убиты "не те люди, которых нужно".

По мнению американиста, профессора ВШЭ Александра Домрина, высказывание Уилбура Росса ставит в неловкое положение американского президента.

"Это крайне неудачная шутка. По-моему, это высказывание министра торговли США не столько говорит о внешней политике Соединенных Штатов, сколько о том, что в администрации президента Трампа – полный "разброд и шатания", когда одна рука не знает, что делает другая. Министр торговли позволяет себе делать заявления, которые совершенно точно не относятся к его компетенции. И это крайне прискорбная ситуация. Такого уровня распущенности, которую мы сейчас видим в Белом доме и в администрации Трампа, я что-то не припомню за последние несколько десятков лет. Самое интересное, какой будет реакция Трампа на это, потому что министр торговли поставил в идиотское положение американского президента", – сказал Александр Домрин в эфире радио Sputnik.

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