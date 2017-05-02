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Американист: отказ Ким Чен Ына от переговоров с Трампом развяжет США руки

11:5002.05.2017
(обновлено: 11:54 02.05.2017)
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© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанк122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне122-мм самоходные пушки М-1991 на бронированном шасси Чучхе-по Корейской народной армии во время парада в Пхеньяне
© РИА Новости . Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Американист Арег Галстян в эфире радио Sputnik отметил, что Вашингтону будет выгодна любая реакция Пхеньяна на эти слова.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает вероятность своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Рекс Тиллерсон
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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"Если это будет уместно – встретиться с ним, я это сделал бы", – сказал Трамп в интервью агентству Bloomberg.

Позже официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил, что для такой встречи сейчас "нет условий". По его словам, "если Пхеньян продолжит свое поведение, эти условия не появятся".

Спайсер также отметил, что Трамп понимает "угрозу, исходящую от КНДР, и делает все возможное, чтобы устранить ее".

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла после ряда ракетных запусков в Северной Корее и слухов о возможном ядерном испытании. США заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

По мнению кандидата исторических наук, американиста Арега Галстяна, Трамп сделал заявление, при котором любая реакция Пхеньяна будет выгодна США.

"Северокорейская проблема является для США одной из приоритетных внешнеполитических задач. Поэтому желание Трампа договориться с главой Северной Кореи вполне логично. И он делает это заявление, желая посмотреть, какой будет реакция со стороны Пхеньяна. Но для Трампа любая реакция будет выигрышной. Потому что если Ким Чен Ын отказывается вести переговоры, то тогда он развязывает руки Трампу на другой формат решения этого вопроса, в том числе и силовой, и тогда уже никто в мире не будет обвинять США в том, что они не попытались решить этот вопрос путем переговоров. Возможно, что не будет никакого ответа, и это тоже, в принципе, устраивает США. Если Ким Чен Ын "проявит слабость", заявив, что пойдет на переговоры, то может начаться внутриполитический кризис в самой Северной Корее, что тоже, в принципе, американцев устраивает", –  сказал Арег Галстян в эфире радио Sputnik.

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