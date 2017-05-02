Украинский аналитик: политики в Киеве говорят такое, что даже стыдно

"Нафтогаз" планирует снизить транзитные тарифы после окончания договоров с российским "Газпромом" в 2019 году. Украинский аналитик Александр Охрименко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киев может договориться с РФ по транзиту лишь при одном условии.

НАК "Нафтогаз Украины" намерен снизить транзитные тарифы после окончания договоров с российским "Газпромом" в 2019 году. Как заявил директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, с 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую. По его словам, это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем "Северный поток-2".

"С 2020 года тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем "Северный поток-2", – заявил Витренко немецкому агентству DPA.

Он подверг критике строительство газопровода "Северный поток-2" как "экономически неоправданное". Условием для снижения тарифов станет увеличение гарантированных объемов транзита в размере около 110 млрд кубометров, добавил представитель "Нафтогаза".

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что российская компания может продолжить транзит газа через Украину после 2019 года, но в гораздо меньших объемах – примерно 15 млрд кубометров в год.

"Мы готовы к переговорам. Однако мы можем говорить о гораздо меньших объемах (транзита газа через Украину – ред.) Возможно, около 15 млрд кубометров в год для стран, которые граничат с Украиной", – сказал Миллер в телефонном интервью агентству Рейтер.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Украина и Россия вполне могут договориться. Однако многое здесь будет зависеть от украинской стороны.

"Если провести нормальные договоры и по-честному все сделать, я думаю, можно всегда договориться. Но если, конечно, заниматься амбициями, ничего не получится. Нужно прекратить истерику, прекратить постоянные крики. Ведь сейчас не экономисты и не инженеры общаются, а политики – мол, "зрада" кругом, агенты кругом. И в результате мы видим такой результат. Но это смешно. С точки зрения экономики вполне можно было бы увеличить пропускную способность украинской ГТС и на этом зарабатывать. Но мы постоянно видим истерические заявления и политические демарши", – сказал Александр Охрименко в эфире радио Sputnik.

По его убеждению, политики не должны вмешиваться в вопросы транзита газа.

"Предположим, общаются технари, люди, которые в этом разбираются, тогда все можно сделать, можно обеспечить и транзит, и нормальную цену, и нормальную загрузку, и самое главное – безопасную работу. А сегодня очень часто экономисты, инженеры говорят – давайте сделаем так, а выходит министр или депутат и говорит такое, что даже стыдно", – отметил Александр Охрименко.

"Газпром" планирует построить два новых морских газопровода для поставок в Европу – по дну Балтийского и Черного морей. Вопрос о заключении с Украиной нового транзитного контракта взамен истекающего в 2019 году остается открытым. В феврале президент РФ Владимир Путин говорил, что транзит российского газа через Украину в ЕС может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!