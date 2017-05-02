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Политолог об одесской трагедии: нет сложности выявить убийц

11:0002.05.2017
(обновлено: 11:06 02.05.2017)
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© РИА Новости . Антон КругловПерейти в фотобанкДень памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фотоДень памяти по погибшим в Одессе при пожаре в Доме профсоюзов. Архивное фото
© РИА Новости . Антон Круглов
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В Одессе в третью годовщину трагедии 2 мая пройдет митинг памяти. Расследование событий в Доме профсоюзов умышленно затягивается – Киеву политически невыгодно наказывать виновных. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Станислав Бышок.

Митинг памяти состоится в Одессе в третью годовщину трагических событий 2 мая 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли почти 50 человек.

Памятное мероприятие организовано силами общественной организации "Совет матерей 2 мая", проведение мероприятий на официальном уровне в городе в этот день не планируется.

Акции в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требуют от украинских властей наказания виновных за смерть людей. Между тем судебный процесс по делу затягивается, из-за смены коллегии судей процесс начался заново.

Общественники также отмечают, что за три года следствие фактически ничего не сделало для выяснения всех обстоятельств трагедии.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также радикалами из "евромайдана" – с другой.

Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе более 250 человек пострадали, из-за пожара в Доме профсоюзов погибли 42 человека, в результате беспорядков на Греческой площади с применением камней, взрывпакетов, огнестрельного и травматического оружия погибли еще шестеро.

При этом 10 человек разбились, выпав из окон горящего здания, 32 погибли от ожогов или в результате отравления угарным газом, шесть человек – от огнестрельных ранений. Среди погибших семь женщин и один несовершеннолетний. В число пострадавших попали 49 милиционеров и 14 бойцов внутренних войск.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Киеву политически невыгодно наказывать виновных в трагедии.

"Расследование умышленно затягивается, и пока во главе Украины находится власть, которая пришла на фоне Майдана, оно не будет завершено до конца, так же, как и ряд других расследований, например, связанных с убийством (украинского журналиста и писателя) Олеся Бузины. Потому что в постмайданной Украине действовало и действует сейчас правило: цель оправдывает средства. Это исключительно политическое дело. И власти невыгодно как-то подрывать свою легитимность, потому что она основана на Майдане и на событиях, которые случились после, в том числе в Одессе. Власти политически невыгодно сажать тех, кто фактически ее легитимизировал", – сказал Станислав Бышок.

Следствие до сих пор не выяснило, кто виновен в поджоге одесского Дома профсоюзов. Однако, считает политолог, расследование может быть доведено до конца, поскольку недостатка в свидетельствах нет.

"Нет сложности выявить убийц. Несмотря на то, что часть улик была утеряна, уничтожена, украдена, есть много записей в интернете этих трагических событий. РФ завела уголовное дело по событиям в Одессе, и если будет добрая воля с украинской стороны, то, конечно, российская сторона поделится этими данными, плюс значительная часть людей – выживших свидетелей – находится на территории других стран, в том числе и России. И если случится открытый трибунал по этим событиям, как и по другим событиям последних лет на Украине, то свидетельств, думаю, будет достаточно", – отметил политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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