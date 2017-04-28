Эксперт: США и КНДР замерли "в клинче"

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон высказался за усиление финансовой изоляции КНДР и введения против Пхеньяна новых ограничений. Эксперт Владимир Терехов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что пик напряженности в отношениях двух стран пройден.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон считает, что в будущем у КНДР появится возможность нанести удар по США, поэтому Вашингтон не может оставаться безучастным.

"Угроза северокорейской ядерной атаки на Сеул и Токио реальна. Это лишь вопрос времени, когда Северная Корея будет обладать возможностями, чтобы нанести удар по США… С учетом такой риторики США не могут просто оставаться безучастными", — заявил Тиллерсон на заседании Совбеза ООН по проблеме КНДР.

Он высказался за усиление финансовой изоляции Северной Кореи и введения против Пхеньяна новых ограничений. Тиллерсон так же призвал мировое сообщество "прекратить или сократить" дипломатические отношения с КНДР.

В Нью-Йорке 28 апреля проходит специальное министерское заседание Совбеза ООН. Его участники обсуждают, как заставить КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ.

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений Вашингтона и Сеула, в частности по уничтожению пхеньянского руководства в случае войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив о готовности нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

В начале месяца США направили в район Корейского полуострова ударную группу во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Ожидается, что "авианосец пробудет у берегов КНДР около месяца.

Орган ЦК Трудовой партии Кореи — газета Rodong Sinmun – выступила с предупреждением о том, что Вашингтону не удастся запугать Пхеньян. "Нападение на КНДР обернется для Соединенных Штатов бумерангом", отмечает издание.

Эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов сравнил пикеровку Вашингтона и Пхеньяна с клинчем борцов на ринге.

"Идет взаимная пикировка, ситуацию можно сравнить с клинчем двух бойцов. Ясно, что серьезной драки не будет, но из клинча им надо выйти без потери лица", — сказал Владимир Терехов в эфире радио Sputnik.

Вместе с тем, считает он, пик напряженности в отношениях двух стран пройден.

"Сейчас все перешло на уровень словесной перепалки, и это хороший признак. Потому что еще два-три дня назад казалось, что "красная черта" пройдена, и вполне возможно начнется операция. Скорее всего, это отложено, судя по заявлениям госсекретаря. Соединенные Штаты все-таки останавливаются пока на том, что раньше отвергали – это определенное терпение. США будут использовать метод давления, применяя экономические и дипломатические инструменты. Поэтому самая острая фаза, на мой взгляд, пройдена. Сейчас нужно помочь обоим бойцам выйти из этого клинча. Этот процесс очень важен, и он, конечно, не будет простым", — отметил эксперт.



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