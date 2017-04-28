Мнение: Меркель во время визита в РФ сделает вид, что проблемы санкций нет

На встрече Владимира Путина и Ангелы Меркель в Сочи будут затронуты ключевые международные проблемы, сообщили в Кремле. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik отметил, что Меркель приезжает в Россию в непростое для себя время.

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель 2 мая в Сочи затронут ключевые международные проблемы, в том числе борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и выполнение минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Как сообщается, главы государств также обменяются мнениями по предстоящему в июле в Гамбурге саммиту "Группы двадцати".

Ранее официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отмечал, что однодневный визит Меркель в Сочи станет подготовкой к встрече "Большой двадцатки".

По мнению политолога, директора московского офиса Urus Advisory Алексея Панина, что Ангела Меркель приезжает в Россию в непростое для себя время.

"Речь пойдет о ситуации на Ближнем Востоке: преимущественно в Сирии и, думаю, что чуть меньше – в Ираке. Стороны придерживаются разных мнений относительно ситуации: того, кто прав и кто виноват, и что с этим делать. И, видимо, попытаются это обсудить. Назвать эту встречу подготовкой к встрече "Большой двадцатки" было бы довольно логично. Стоит отметить, что у госпожи Меркель сейчас очень непростое время. Непростое оно уже давно из-за предстоящих выборов, а сейчас это усугубляется еще и тем, что в Вашингтоне появился достаточно непредсказуемый и в какой-то степени авторитарный политик – Дональд Трамп. Берлин оказывается между двух "зол": Вашингтоном и Москвой. И в этой не самой приятной для Германии реальности надо заново позиционировать себя и выстраивать свои приоритеты", – сказал Алексей Панин в эфире радио Sputnik.

По его мнению, на встрече вряд ли будет затронута тема санкций и возможности их отмены.

"Москва первой, конечно же, не начнет такой диалог. А госпожа Меркель и другие представители Германии не раз говорили о том, что для отмены санкций не наступили условия, имея в виду ситуацию на Украине. Поэтому рискну предположить, что стороны сделают вид, что проблемы санкций сейчас не существует", – отметил политолог.

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