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Эксперт: на отношения России и Китая "третьи лица" повлиять не могут

16:2028.04.2017
(обновлено: 16:26 28.04.2017)
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© AP Photo / Bebeto MatthewsГолосование по западной резолюции по Сирии в Совбезе ООН. 12 апреля 2017Голосование по западной резолюции по Сирии в Совбезе ООН. 12 апреля 2017
© AP Photo / Bebeto Matthews
В Китае ответили на заявления США об "изоляции России в ООН" якобы при поддержке КНР. Эксперт Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik отметил, что отношения двух стран самодостаточны.

Заявления Белого дома по итогам 100 дней президентства Дональда Трампа – это мнение американской стороны, оно не повлияет на отношения между Россией и Китаем, заявил директор департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Гуй Цунюнь.

Президент США во время выступления перед палатами Конгресса в Вашингтоне, США. 28 февраля 2017 года
© AFP 2017 / Pool/Jim Lo Scalzo
"Стодневка" Трампа: "изоляция" России и обострение всех конфликтов

Белый дом, подводя итоги первых ста дней администрации Дональда Трампа, одной из заслуг президента в области внешней политики назвал "изоляцию России в ООН".

"Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Что под этим имеется в виду, Вашингтон не уточнил. По всей видимости, речь идет о голосовании Совета Безопасности по сирийской резолюции 12 марта. Проект документа внесли Великобритания, Франция и США. Россия воспользовалась правом вето и заблокировала принятие резолюции, назвав ее "антисирийской". Китай воздержался от голосования.

Мужчина в маске с флагом США
© AP Photo / John Locher
"Разговор с позиции силы". Встретились как-то американец, китаец и русский…

"Тот факт, что Китай воздержался, – существенный успех для президента… Это показывает, что Россия изолирована по этому конкретному вопросу, это важно", – сказал позднее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"Это мнение американской стороны", – прокомментировал заявление Белого дома Гуй Цунюнь. Он подчеркнул, что у России и Китая "отношения двустороннего партнерства и взаимодействия"..

"Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится", – заявил дипломат.

Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев считает, что заявление Белого дома, безусловно, не повлияет на двусторонние отношения России и Китая.

"Те люди, которые утверждают, что это может повлиять, или эксперты, которые считали, что с приходом Трампа может что-то измениться, что Китай будет больше сотрудничать с Америкой, чем с Россией, что весь мир развернется против России, просто не очень хорошо себе представляют отношения, которые встроены за последние десятилетия между Россией и Китаем. Эти отношения взаимодостаточны сами по себе, на них нет никакого влияния со стороны третьих лиц", – сказал Сергей Санакоев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, США считают своим противником не столько Россию, сколько Китай, и пытаются создать вокруг него "пояс враждебности".

"Это не первый случай, и это не первый президент, который пытается это делать. Предыдущая администрация делала то же самое. Вообще существует целая информационная доктрина по созданию пояса враждебности, прежде всего вокруг Китая, чтобы вбить клин. Ведь США считают противником, в первую очередь, не Россию, а именно Китай", – отметил эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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