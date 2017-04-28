Политик: конституционная реформа станет "скачком" к уничтожению Украины

Президент Украины Петр Порошенко может изменить конституцию, чтобы сохранить власть, пишут украинские СМИ. Политик Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такой шаг печально закончится для страны.

Президент Украины Петр Порошенко нашел способ сохранить власть, пишет украинское издание "Вести". Для этого Порошенко может инициировать внесение изменений в конституцию страны. Как пишет издание, существует уже несколько вариантов документа, которые находятся на рассмотрении в администрации президента. Презентация может состояться в День конституции, который отмечается на Украине 28 июня.

Основная суть реформы сводится к перераспределению полномочий между Верховной радой, количество депутатов которой планируется сократить с 450 до 300, правительством и президентом. Кроме того, реформа предусматривает, в частности, появление на Украине сенаторов, а саму систему права планируется реорганизовать по американскому образцу. Эти изменения позволят Петру Порошенко остаться в политике даже в случае проигрыша на выборах, заключают "Вести".

Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко считает невозможным проведение конституционной реформы на Украине в сегодняшних условиях.

"Ну не меняется конституция во время военного положения. Это ни мир не примет, ни украинское сообщество не примет даже при всех существующих нюансах. Но идея Порошенко понятна: самое главное – желание сохраниться у власти. Будут ли люди голосовать за изменения? Им это абсолютно не надо. Хотя желание "насолить" депутатам и уменьшить их количество может людей подхлестнуть", – сказал Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik.

По его мнению, наделение украинского парламента большими полномочиями может закончиться для Украины печально.

"В условиях жесточайшей коррумпированности власти подобный механизм передачи полномочий Верховной раде – это гигантский скачок к будущему уничтожению Украины как таковой, ее сразу же "разорвет" из-за противоречий", – считает Вадим Колесниченко.

Что касается Запада, то, по мнению политика, он вряд ли станет вмешиваться.

"Запад сейчас отпустил Украину на самосовершенствование, потому что все понимают, что воздействовать на нее невозможно. Рост коррупции ошеломил всех – не только украинское сообщество, которому сейчас стало уже на это "наплевать", но даже для европейских инвесторов это стало шоком. Но сейчас будут стараться не вмешиваться. Чем беднее будет Украина, тем она будет более агрессивной, ведь задача максимум изначально была – создание напряженной точки, которая бы создавала проблемы для России", – заключил политик.

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