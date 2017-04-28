Мнение о решении ПАСЕ по Аграмунту: Европа успешно идет путем тоталитаризма

В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи Педро Аграмунта. Политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik отметил, что происходящее противоречит заявленным идеям европейского демократизма и свобод.

Профильная комиссия ПАСЕ приступила к работе над поправками в регламент Ассамблеи по введению процедуры отстранения спикера от должности, сообщил РИА Новости вице-спикер Ассамблеи Георгий Логвинский. Украинский депутат указал, что голосование по вопросу внесения изменений в регламент может состояться на пленарном заседании.

Европарламентарии потребовали провести голосование по вотуму недоверия Аграмунту в понедельник, 24 апреля – на открытии работы Ассамблеи. Поводом стало недовольство депутатов поездкой главы ПАСЕ в Сирию. Сам Аграмунт назвал эту поездку ошибкой.

28 апреля Бюро ПАСЕ приняло решение о том, что Аграмунт больше не может делать заявления, участвовать в поездках и наносить визиты от лица Ассамблеи.

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает происходящее в ПАСЕ прямым противоречием идеям европейского демократизма и свобод.

"Европа в целом и европейские структуры в частности успешно идут путем тоталитаризма, и свобод там все меньше и меньше. Уровень психологического давления на чиновников очень высок. И, наверное, он вынужденно об этом говорит (что поездка была ошибкой – ред.). Но я знаю, что у Аграмунта сложились личные отношения со спикером российского парламента (Вячеславом) Володиным, сложился хороший интеллектуальный диалог со многими нашими депутатами. Но, с точки зрения европейской бюрократии, такой диалог опасен. Видимо потому, что в таком диалоге раскрывается истина. А там, где раскрывается истина, не место политическому подлогу и политическому заказу. ПАСЕ, к сожалению, превращается в репрессивный инструмент против неугодных. То, что там происходит сегодня, прямо противоречит идеям европейского демократизма и европейских свобод", – сказал Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik.

Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Владимиром Васильевым совместно с Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Башаром Асадом. В ходе визита Аграмунт подчеркивал, что он прибыл в Сирию с "ролью совершенно частного характера, не представляя Ассамблею". Однако в рядах ПАСЕ эта поездка вызвала резкую критику.

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