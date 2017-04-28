Политолог о претензиях Макрона к Польше: вряд ли он вспомнит свои слова

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться санкций ЕС против Польши. Политолог Алексей Мухин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что заявление носит популистский характер.

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон заявил, что в случае победы на выборах будет добиваться от Евросоюза введения санкций против Польши.

Среди претензий – перенос на территорию Польши производства ряда предприятий из других стран ЕС и отказ Варшавы принимать мигрантов в рамках европейской программы расселения. По мнению Макрона, в ЕС не должно существовать существенной разницы в налоговых и социальных нормах.

Польский министр иностранных дел Витольд Ващиковский раскритиковал высказывание французского политика. "Это заявление нарушает правила дружбы с Польшей", – написал Ващиковский в своем аккаунте в Twitter.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik напомнил о недавней поездке Макрона в его родной город Амьен, где рабочие завода Whirpool бастуют против планов переноса предприятия в Польшу. Именно после этой поездки кандидат в президенты заговорил о санкциях, считает политолог.

"Макрон решил поиграть политическими мускулами. Это ему необходимо, потому что именно в Амьене он получил, выражаясь фигурально, "по лицу" от рабочих, которых сокращают. Можно сказать, что после этого у него появился такой "посттравматический синдром". Ведь, как правило, тот, кто избегает драки, очень часто любит порассуждать о том, как бы он своего противника "уделал". Это "подростковый" уровень политики. Заявления Макрона носят, безусловно, популистский характер. И я очень сомневаюсь, что Макрон, если станет президентом, вспомнит о своих словах. И обе стороны это понимают. Это предвыборная буря в стакане воды", – сказал Алексей Мухин.

По его мнению, популистскими являются и заявления Макрона в духе "Я не намерен допускать, чтобы и далее Европейский союз существовал в его нынешнем виде".

"Инструментария для выполнения хотя бы части предвыборных обещаний, которые дает Макрон, у него просто нет. Поэтому я считаю это популизмом. Макрон – технологический кандидат, он слеплен из разных частей: левых, правых, центристских и так далее. И ведет себя гальванистически – дергается в разные стороны, дает ситуативные обещания. Но за этим ничего не стоит. Если бы у него была четкая программа, и он ее придерживался, то это было бы заметно. Но сейчас речь идет лишь о попытках ухватить то здесь, то там часть электората", – считает политолог.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!