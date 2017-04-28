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Эксперт о словах Тиллерсона про визит в РФ: он не знает, чего хочет Трамп

13:1228.04.2017
(обновлено: 13:14 28.04.2017)
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© AP Photo / Steve HelberГосударственный секретарь США Рекс ТиллерсонГосударственный секретарь США Рекс Тиллерсон
© AP Photo / Steve Helber
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что его недавний визит в Москву фактически завершился ничем. Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такой итог не удивителен – у Вашингтона нет стратегии в отношении России.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью радиостанции NPR рассказал об итогах визита в Россию, состоявшегося 12 апреля.

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Мнение: Трампу явно не хватает специалистов по России

"Мы ничего не решили на той встрече", – заявил Тиллерсон. Он добавил, что России нужно понять, хочет ли она стать "позитивной частью глобального мирового порядка, а не подрывающей частью".

Перед визитом Тиллерсона в Москву западные СМИ писали о том, что он везет некий "жесткий ультиматум". За несколько дней до визита, на встрече глав МИД стран G7 госсекретарь, говоря о ситуации в Сирии, заявил: "Мы надеемся, что правительство России поймет, что оно присоединилось к ненадежному партнеру". В МИД РФ сочли это заявление "игрой мускулами перед переговорами" и подчеркнули, что с ультиматумами в Россию ездить бесполезно и контрпродуктивно. 

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Москву. 12 апреля 2017 года
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон в Москве: кто, кем и почему недоволен. И что делать

Переговоры в Москве заняли практически весь день: сначала Тиллерсон встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а затем их принял президент Владимир Путин. Обе стороны тогда назвали переговоры конструктивными: Лавров и Тиллерсон сумели донести друг до друга свою точку зрения на двусторонние отношения и важнейшие международные проблемы.

Американист Дмитрий Михеев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что у Вашингтона нет стратегии в отношении России.

"У Дональда Трампа и его администрации еще нет стратегии по отношению к России. Внешнеполитическое ведомство не укомплектовано. Сам Тиллерсон, конечно, имеет опыт отношений с Россией, но он не дипломат, его мозги работают совершенно в другую сторону. Трамп выработал более-менее определенную позицию в отношении Китая, в отношении Европы она остается неопределенной, а в отношении России у него абсолютная неопределенность", – сказал Дмитрий Михеев.

Кроме того, по его словам, тактика ведения переговоров, к которой привык сам Дональд Трамп, не подходит для переговоров с российским руководством, и в Вашингтоне это понимают. 

"Трамп привык начинать все переговоры с позиции силы, так сказать, с "наезда" на партнеров. Эта тактика описана в его книгах: он делает грозное предупреждение, изначально требуя каких-то уступок, а затем, в зависимости от реакции, смягчает позицию и предлагает компромиссное решение. Эта позиция уже проявляется во многих его встречах: например, с (канцлером ФРГ Ангелой) Меркель, он сразу же оглушил ее предложением заплатить 350 млрд долларов, которые якобы Германия задолжала США в связи с членством в НАТО. В Сирии он провел демонстративный ракетный обстрел, который совершенно не эффективен, но произвел очень большое впечатление на всю мировую общественность. Но в отношении России он не знает, что делать. Его метод, который он всегда применял, против России не работает – пугать Россию бесполезно. Поэтому он послал Тиллерсона. Но не для того, чтобы тот выдвинул ультиматум, как предрекали многие. А для того, чтобы прощупать почву: где, что и как можно применять против России. Поэтому, конечно, никаких результатов нет", – отметил эксперт.

По его мнению, Тиллерсон неслучайно не удовлетворен визитом.

"Тиллерсон сам толком не знает, чего хочет Трамп – это видно по его высказываниям. Кстати, в одном интервью Тиллерсон признался, что не держится за эту работу, его, мол, жена уговорила. Странный аргумент, который говорит, что он стелет себе соломку на случай, если непредсказуемый Трамп его выгонит", – считает Дмитрий Михеев.

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