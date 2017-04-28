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Политолог о провокациях Киева близ Крыма: Украина сильно рискует

12:5828.04.2017
(обновлено: 13:00 28.04.2017)
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкУкраинский военный на учениях во Львовской областиУкраинский военный на учениях во Львовской области
© РИА Новости . Стрингер
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В Госдуме РФ посоветовали украинским военным "не шутить с российским Черноморским флотом". Политолог Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что провокации со стороны Киева действительно могут плохо закончиться для него самого.

Киевским властям не стоит шутить с российским Черноморским флотом, выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма стало бы для них "походом в один конец", заявил депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

Военнослужащие во время стрельб из спаренной зенитной установки а Яворивском военном полигоне во Львовской области
© РИА Новости . Стрингер
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Ранее капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков заявил, что если бы у Украины "было хотя бы пяток подводных лодок", то она смогла бы уничтожить Черноморский флот.

"В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику – иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит", – сказал Бальбек РИА Новости.

По его словам, украинские военные демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными.

Украинские военные выходят с территории военной базы в поселке Перевальное.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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"Подойти к охраняемой военно-морской базе на дистанцию торпедного залпа получается только у голливудских героев, в жизни все намного сложнее. И, судя по тому, какие тактические гении военно-морского дела выступают в роли экспертов для украинских изданий, создается впечатление, что для интервью набирают людей по принципу "самая фантастическая версия"", – сказал депутат.

Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире радио Sputnik отметил, что Киев постоянно проводит военные учения вблизи Крыма, и тем самым пытается спровоцировать Россию.

"Следует отметить, что Украина не первый раз проводит учения близ Крыма. Наиболее резонансные из них были связаны с пусками ракет. А с учетом того, что у Украины есть очень плохие инциденты, связанные с несанкционированным пуском ракет – известная ситуация с украинской ПВО и гражданским авиалайнером (в 2001 году) – то риски здесь достаточно серьезные. Очевидно, что основная задача, которая здесь ставится, не в том, чтобы проверить украинские ракеты, проверить их можно было бы в любых других направлениях. Украина в данном случае пытается спровоцировать Россию. То же самое касается маневров, которые проводятся Украиной в морской акватории", – сказал Дмитрий Абзалов.

По его мнению, провокации в адрес России со стороны Украины опасны, в первую очередь, для нее самой.

"Вообще серьезных, фундаментальных сил на Украине нет. Есть небольшие вкрапления, такие "протесты впятером", которые, например, пытаются спровоцировать (самопровозглашенные) ДНР и ЛНР, но особых результатов это не дает. Что касается Крыма, то после его возвращения под российскую юрисдикцию противоракетная, противокорабельная оборона полуострова была серьезно усилена: например, там находятся комплексы С-300. Поэтому провокационные действия Киева действительно могут закончиться для него очень плохо. И сейчас представители государственных органов Российской Федерации пытаются предупредить возможные провокации, в первую очередь, в морском направлении в регионе", – отметил Дмитрий Абзалов.

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