Политолог о докладе Франции по Идлибу: граната с зарином? Это что-то новое

За публикацией доклада французских спецслужб об инциденте в районе Хан-Шейхуна стоит политический заказ. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доктор политических наук Алексей Гусев.

В Москве сомневаются в достоверности проб, полученных спецслужбами Франции в районе Хан-Шейхуна, говорится в сообщении российского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что доклад французских спецслужб стал третьим – после турецкого и британского – национальным расследованием предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб. "Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что анализ французского документа вызывает много вопросов. Прежде всего, они касаются того, каким образом Париж получил пробы, отобранные, как утверждается, на месте происшествия.

Как заявили в МИД, если французские спецслужбы отбирали их сами, то, "получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ – ред.) вооруженными группировками сирийской оппозиции". "Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом", – заключили в ведомстве.

Единственным доказательством, на которое ссылаются авторы доклада, является начиненная зарином ручная граната, которая якобы была сброшена с сирийского вертолета.

"Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует", – говорится в сообщении.

Многочисленные "нестыковки" французского доклада вызывают сильные сомнения в качестве проведенного расследования, полагает доктор политических наук Алексей Гусев.

"Французские спецслужбы не только "подкрепили" выводы турецких и британских коллег, но и нашли "совершенно новое доказательство" того, что в Идлибе было применено химическое оружие. Даже странно, что это исходит от спецслужб. Я не могу себе представить, как можно начинить ручную гранату зарином. Тем более, чтобы сбрасывать ее потом с вертолета – это что-то совершенно новое", – сказал Алексей Гусев в эфире радио Sputnik.

По его мнению, за публикацией докладов французских, турецких и британских спецслужб стоит политический заказ.

"Здесь, что называется, "ларчик" открывается очень просто. Дело в том, что и Великобритания, и Турция, и Франция являются членами (действующей в Сирии и Ираке) коалиции, которую возглавляют США. И спецслужбы всех трех стран пытаются сейчас собрать доказательную базу, чтобы показать, что виновниками инцидента в Идлибе являются сирийская правительственная армия и Башар Асад. Так что здесь и слепой увидит, что все это "притянуто за уши"", – считает Алексей Гусев.

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