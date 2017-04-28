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Политолог о докладе Франции по Идлибу: граната с зарином? Это что-то новое

11:3128.04.2017
(обновлено: 11:35 28.04.2017)
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© РИА Новости . Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкОстатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-ЗоОстатки боеприпасов на окраине сирийского города Дейр-эз-Зо
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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За публикацией доклада французских спецслужб об инциденте в районе Хан-Шейхуна стоит политический заказ. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал доктор политических наук Алексей Гусев.

В Москве сомневаются в достоверности проб, полученных спецслужбами Франции в районе Хан-Шейхуна, говорится в сообщении российского МИД. 

Разрушенное здание в Идлибе, Сирия. 4 апреля 2017
© AFP 2017 / Omar haj Kadour
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Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что доклад французских спецслужб стал третьим – после турецкого и британского – национальным расследованием предполагаемого применения химического оружия в провинции Идлиб. "Складывается впечатление, что вышеупомянутые страны либо не доверяют ОЗХО, либо пытаются повлиять на ее работу в нужном им направлении", – подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что анализ французского документа вызывает много вопросов. Прежде всего, они касаются того, каким образом Париж получил пробы, отобранные, как утверждается, на месте происшествия.

Сбор образцов почвы после химической атаки в городе Хан-Шейхун, Сирия. 5 апреля 2017 года
© AFP 2017 / Omar Haj Kadour
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Как заявили в МИД, если французские спецслужбы отбирали их сами, то, "получается, что они имеют свободный доступ в район, контролируемый, как говорится в докладе, связанными с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ – ред.) вооруженными группировками сирийской оппозиции". "Если же образцы были получены в каком-то ином месте, скажем на территории одной из соседних с Сирией стран, то достоверность проведенного анализа сразу оказывается под вопросом", – заключили в ведомстве.

Единственным доказательством, на которое ссылаются авторы доклада, является начиненная зарином ручная граната, которая якобы была сброшена с сирийского вертолета.

"Аналогов этого за всю историю существования химоружия, насколько нам известно, не было. Такой экзотический химбоеприпас, мягко говоря, небезопасен для тех, кто его использует", – говорится в сообщении.

Многочисленные "нестыковки" французского доклада вызывают сильные сомнения в качестве проведенного расследования, полагает доктор политических наук Алексей Гусев.

"Французские спецслужбы не только "подкрепили" выводы турецких и британских коллег, но и нашли "совершенно новое доказательство" того, что в Идлибе было применено химическое оружие. Даже странно, что это исходит от спецслужб. Я не могу себе представить, как можно начинить ручную гранату зарином. Тем более, чтобы сбрасывать ее потом с вертолета – это что-то совершенно новое", – сказал Алексей Гусев в эфире радио Sputnik. 

По его мнению, за публикацией докладов французских, турецких и британских спецслужб стоит политический заказ. 

"Здесь, что называется, "ларчик" открывается очень просто. Дело в том, что и Великобритания, и Турция, и Франция являются членами (действующей в Сирии и Ираке) коалиции, которую возглавляют США. И спецслужбы всех трех стран пытаются сейчас собрать доказательную базу, чтобы показать, что виновниками инцидента в Идлибе являются сирийская правительственная армия и Башар Асад. Так что здесь и слепой увидит, что все это "притянуто за уши"", – считает Алексей Гусев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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