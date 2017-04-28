Эксперт: разногласия США и Южной Кореи о плате за THAAD – это лишь начало

США потребовали от Южной Корее $1 млрд за систему THAAD. Однако Сеул отказывается платить за американскую ПРО. Как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Александр Воронцов, Дональд Трамп применяет по отношению к союзнику жестко-нажимной подход.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Южная Корея заплатила миллиард долларов за сверхточную систему заатмосферного перехвата ракет THAAD.

В свою очередь Министерство обороны Южной Кореи заявило, что платить за систему противоракетной обороны должны США. Об этом в пятницу со ссылкой на заявление военного ведомства сообщило агентство Ренхап.

В обнародованном заявлении говорится, что никаких изменений "базовой позиции" Южной Кореи относительно новой системы ПРО нет, бремя по установке и эксплуатации THAAD должны нести США.

В среду южнокорейские военные сообщили, что первое оборудование для установки системы завезено на место дислокации в бывший гольф-клуб в Сонджу в провинции Кенсан-Намдо. Минобороны Южной Кореи сообщило, что полный монтаж системы должен быть завершен к концу года. В то же время накануне командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Харри Харрис заявил, что американская система противоракетной обороны THAAD в Южной Корее будет введена в строй в ближайшие дни.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов считает, что разногласия по поводу платы за американскую систему ПРО в Южной Корее – это только начало.

"Это общий подход Трампа – заставить союзников платить больше, не разбираясь в деталях. Что касается системы THAAD, действительно Южная Корея выделила землю под этот объект, о чем-то договорились, но в обществе продолжаются серьезные дискуссии – насколько она эффективна, насколько она полезна. Высказываются точки зрения, что эта система не в состоянии прикрыть главный город Южной Кореи – Сеул. Еще больше звучит голосов, что эта система нужна не столько Южной Корее, сколько США в рамках их региональной ПРО. Поэтому, я думаю, это только начало разговоров, кто и сколько должен платить за нее", – сказал Александр Воронцов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, требования США приведут к усилению в Южной Корее позиции тех, кто выступает за развитие собственной ядерной программы.

"Сейчас в Южной Корее сильны голоса тех, кто говорит, что стране нужна собственная ядерная программа, почему Корея должна быть зависима от США. А в условиях, когда вот так жестко выставляются требования одной из сторон, то такие голоса могут усилиться. Трамп, в свою очередь, видимо, считает, что такой жестко-нажимной подход, как и в бизнесе, должен работать. Хотя мы знаем, что в бизнесе, когда он перестает работать, очень быстро пытаются найти компромисс", – отметил эксперт.

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