Эксперт о заявлении США про "изоляцию России в ООН": это вызывает улыбку

Пресс-служба Белого дома назвала одним из достижений президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти "изоляцию России в ООН". Американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что такие заявления не стоит воспринимать всерьез.

Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа в области внешней политики за первые 100 дней пребывания у власти "изоляцию России в ООН".

"Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином", – говорится в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.

В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под "изоляцией в ООН".

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак считает, что подобные заявления американской администрации никак не связаны с реальностью и поэтому не стоит воспринимать их всерьез.

"Американцы нас видят как бы "по синусоиде". Когда у них выборы – то мы (по их же заявлениям) являемся крупной, мощнейшей державой, "назначаем" им президента и тому подобное. Потом, если что, им становится выгодно видеть нас страной, "разорванной в клочья" и находящейся "на задворках истории". Такие заявления не нужно опровергать, не нужно с ними спорить – их нужно просто воспринимать с улыбкой. Это, знаете, как у художников: всегда можно сказать: "а он так это видит"", – сказал Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

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