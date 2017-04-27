Мнение: решение Трампа по контингенту США в Сирии и Ираке - опасный поворот

Дональд Трамп разрешил Пентагону пересмотреть численность военных в Ираке и Сирии. Эксперт Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik отметил, что решение принимается в отсутствии четкой внешнеполитической линии США на Ближнем Востоке.

Президент США Дональд Трамп расширил полномочия Пентагона в Сирии и Ираке, передают американские СМИ.

Сообщается, что Трамп разрешил министру обороны США Джиму Мэттису разместить больше войск в Сирии и Ираке. Это решение было принято с целью повысить эффективность военной операции США против боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

В рамках принятой еще при президенте Бараке Обаме программы контингент американских войск в Ираке составлял 5262 человека, в Сирии — 503 человека.

Руководитель ближневосточной секции Школы востоковедения ВШЭ

Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik отметил, что решение принимается в отсутствии четкой внешнеполитической линии США на Ближнем Востоке.

"Пока Дональд Трамп только допустил увеличение числа американского контингента в Сирии и Ираке. Что входит в его новый милитаристский поворот – вопрос риторический. Самый главный вопрос – есть ли у администрации Трампа вообще какая-то внешнеполитическая линия на Ближнем Востоке? Если еще недавно мы слышали, что Америка, мол, должна сосредоточиться на своих внутренних проблемах и вывести свои войска из региона, то сейчас (ввиду того, что Трамп полностью блокирован в своих внутриполитических инициативах) он решил переключиться на Ближний Восток, не имея никакой внятной программы. А только бряцание ракетами и так далее. Это очень опасно", — сказал Алексей Муравьев в эфире радио Sputnik.

Он прокомментировал заявление министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона о том, что Лондон готов помочь США наносить удары по Сирии.

"Борис Джонсон вообще полностью в своих заявлениях отказывается от какой-либо самостоятельной политики Британии. И это, конечно, несколько тревожно, учитывая неясность американской линии на Ближнем Востоке", — отметил эксперт.



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