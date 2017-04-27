Эксперт: рынок продаж автомобилей в РФ "очухался" и будет восстанавливаться

Концерн Volkswagen рассматривает планы по сборке полного цикла автомобилей Audi в России, пишут СМИ. По мнению автомобильного эксперта Алексея Аксенова, специальный инвестконтракт, который компания собирается заключить, сделает производство выгодным.

Концерн Volkswagen рассматривает планы по сборке полного цикла автомобилей Audi в России. Об этом глава "Фольксваген Груп Рус" Маркус Озегович заявил в интервью газете "Ведомости".

Он пояснил, что машины Audi, выпускаемые на производственной площадке в Калуге методом крупноузловой сборки, не признаются собранными в РФ, поэтому компания не может продавать их госструктурам – только корпоративным и частным клиентам.

По словам топ-менеджера, VW рассматривает различные варианты возобновления производства Audi и рассчитывает заключить специальный инвестконтракт, как это сделал концерн Daimler.

В феврале 2017 года Daimler подписал с Минпромторгом документ по строительству завода в Московской области, предполагающий создание производства полного цикла по выпуску легковых автомобилей и внедорожников премиум-сегмента, включая локализацию ряда технологических операций. Срок действия специального инвестконтракта, предусматривающего различные льготы (в том числе налоговые), составляет девять лет. Запуск производства запланирован на 2019 год. На заводе будут выпускаться более 20 тысяч автомобилей ежегодно.

По мнению автомобильного эксперта Алексея Аксенова, специальный инвестконтракт позволит производителям экономить.

"Локализация производства, как показала текущая экономическая ситуация, позволяет компаниям хотя бы "в минус" не работать, а что-то зарабатывать. Потому как те, кто ушел или находится в плачевной ситуации – именно из-за того, что не умеют играть курсами. А локализация производства все-таки позволяет экономить: и на таможне, и на комплектующих, и логистика тоже имеет немаловажное значение", – сказал Алексей Аксенов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, сборка полного цикла автомобилей Audi в России на их качестве не отразится.

"Все зависит только от контроля качества. Кто выпускает машины, значения не имеет. Значение имеет квалификация сотрудников и то, как их контролируют. Могу сказать про российский завод BMW. Он многократно признавался немцами как второй, после немецкого, по качеству", – отметил Алексей Аксенов.

Эксперт напомнил, что впервые за долгое время в России выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

"Этот рынок только "очухался": за квартал есть рост – впервые за 2-3 года – 1%, а март 2017 года стал драйвером – продажи выросли на 9,4%. Это позитивная тенденция, ее ожидали. И ожидают по итогам года от 5% до 7% – а оптимисты говорят, что будет 10% – прирост. В любом случае, мы прошли самую низшую черту, и сейчас постепенно, не рывками будем восстанавливать позиции", – считает Алексей Аксенов.

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