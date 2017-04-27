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Политолог: в Сирии мы имеем дело с "экспромтами" американцев

17:2327.04.2017
(обновлено: 17:24 27.04.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАвиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, СирияАвиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ракетный удар США по базе "Шайрат" стал грубым нарушением международного права. Эксперт Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что эту позицию разделяют многие страны.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что ракетный удар США по базе "Шайрат" в Сирии стал грубым нарушением международного права.

"Они не имели ни военного, ни политического смысла, я имею в виду все удары. Они ни к чему не привели", – заявила Захарова в интервью Yahoo Global News.

Авиаудар ВВС международной коалиции во главе с США в окрестностях Ракки, Сирия
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Политолог: в Сирии мы имеем дело с "экспромтами" американцев

США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля. Американский президент Дональд Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. При этом США не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.

В Москве жестко раскритиковали удар Вашингтона. Так, президент Владимир Путин назвал случившееся "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

Независимый эксперт в области международной безопасности, политолог Игорь Николайчук в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позицию России разделяют многие страны, однако они не станут высказывать публично свою точку зрения.

"Сейчас никто особенно не будет высказывать резкую критику по поводу этого удара. Это связано с тем, что в США все еще "продолжаются выборы" – транзит власти на неопределенное время затянулся. Поэтому никто не хочет обострять отношения. Но то, что значительная часть стран думает так же, как Мария Захарова, но только не говорит об этом – это безусловно", – сказал Игорь Николайчук.

То, что госдепартамент и другие внешнеполитические посты в новой администрации США еще не до конца укомплектованы, вносит сумятицу в принимаемые Вашингтоном решения по Сирии, считает политолог.

"Взять, например, Госдеп: там есть (госсекретарь США Рекс) Тиллерсон, есть бюрократы, которые не меняются при смене политического руководства, а остальные промежуточные отсутствуют. Конечно, Госдеп парализован – говорить там не с кем, даже "эквивалента" (бывшего замгоссекретаря США Виктории) Нуланд еще не назначено. Поэтому в Сирии мы имеем дело с экспромтами американцев, а экспромты не прогнозируются. Этот процесс не налажен. Какое может быть сотрудничество с дипломатической системой, которая непонятно, как работает?", – отметил Игорь Николайчук.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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