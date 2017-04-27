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Эксперт об обесточивании ЛНР: долги тут ни при чем

16:3727.04.2017
(обновлено: 16:39 27.04.2017)
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© Фото : ПАО "ФСК ЕЭС"Одна из подстанций, входящих в стостав Федеральной сетевой компанииОдна из подстанций, входящих в стостав Федеральной сетевой компании
© Фото : ПАО "ФСК ЕЭС"
Объяснения Киева по поводу причин отключения поставок электроэнергии в ЛНР носят надуманный характер. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт по энергобезопасности Александр Пасечник.

По данным газеты "Коммерсант", 30 апреля должно пройти заочное заседание российского регулятора энергетических рынков – "Совета рынка". Источники газеты в Минэнерго и сетевом комплексе рассказали, что на встрече будет обсуждаться схема компенсации за гуманитарные поставки электроэнергии из России в самопровозглашенную ЛНР. По сведениям источников, стоимость поставок могут записать в потери Федеральной сетевой компании. 

Закрытая угольная шахта около Луганска, Украина
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
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В ночь на вторник министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" полностью прекратили поставки электроэнергии в ЛНР. Киев объяснил это долгами республики перед "Луганским энергетическим объединением".

После этого представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Москва приняла решение обеспечить ЛНР электроэнергией в рамках гуманитарной поддержки. Грызлов также выразил мнение, что "отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины".

Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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"Коммерсант" пишет, что Минэнерго предлагает списать поставки электроэнергии в ЛНР на технологические потери Федеральной сетевой компании и компенсировать их повышающим коэффициентом в формуле расчета тарифа ФСК. "Основная нагрузка через оплату тарифа ляжет на всех потребителей, кроме населения", – пояснил источник издания.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник предположил, что схема оплаты гуманитарных поставок электроэнергии в ЛНР, скорее всего, будет носить временный характер.

"Понятно, что молодой республике (ЛНР) надо помогать, и мы здесь выступаем в роли донора. Поэтому такой вариант просчитывается и будет обсуждаться в России на официальном уровне. Эта мера, надо понимать, не бессрочная, у нее есть горизонты. Я думаю, что в течение года этот вопрос, скорее всего, будет урегулирован. Но помогать надо в любом случае. Кроме гуманитарного решения для таких поставок ничего другого принять невозможно из-за блокады (ЛНР) со стороны Киева", – сказал Александр Пасечник в эфире радио Sputnik. 

Он высказал мнение, что объяснения Киева по поводу причин отключения поставок электроэнергии  в ЛНР носят надуманный характер. 

"Я склонен полагать, что киевские власти ограничили поставки в ЛНР по причине собственного, внутреннего дефицита электроэнергии. У них, как известно, сейчас стоят из-за дефицита антрацита многие электростанции, в энергетике введены "чрезвычайные меры", которые регулярно продлеваются. И пока у киевских властей нет никаких сценариев, как решить даже в краткосрочной перспективе проблему энергодефицита. Поэтому, думаю, выбирая приоритеты, они и отключили ЛНР, а долги тут, скорее всего, и ни при чем", – предположил Александр Пасечник.

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