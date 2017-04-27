Эксперт: РФ строит авианосец "Шторм" не для того, чтобы "тягаться" с США

Новый российский авианосец "Шторм" станет самым большим авианосцем в мире, пишут СМИ. Эксперт Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что применение авианосца существенно расширит боевые возможности нашей армии и флота.

Новый российский авианосец "Шторм" может быть построен ориентировочно в 2025 году, считает советник генерального директора Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.

"Я оптимист и считаю, что можно увидеть где-то в районе 2025 года. Корабль имеет очень длительный период разработки, от момента идеи до момента ее реализации проходит не менее 7-10 лет, а образцы оружия, особенно нового – еще больше, до 15 лет", – сказал Валерий Половинкин журналистам.

Он напомнил, что Крыловский государственный научный центр разработал аванпроект авианосца "Шторм".

"В нем были использованы самые передовые идеи гидродинамики, энергетики и прочие. Допустим, спроектирован корпус, который позволяет до 20% снижать сопротивление движению. Определено количество летательных аппаратов, и так далее. Образцы этого авианосца демонстрировались неоднократно на выставках", – отметил эксперт.

Ранее издание The Independent сообщило, что Москва намерена построить "самый большой в мире" авианосец, чтобы создать конкурента американским военным судам этого класса.

Как отмечается в статье, технические характеристики российского судна схожи с характеристиками американских авианосцев типа "Нимиц".

Согласно проекту, палуба нового авианосца будет размером в три футбольных поля, а численность экипажа будет достигать 4 тысяч человек. Корабль станет настолько большим, что, как сообщает The Independent, у него будет собственный почтовый индекс. Авианосец "Шторм" будет способен нести на своем борту 90 боевых самолетов и будет стоить порядка $17,5 млрд, отмечает британское издание.

Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко в эфире радио Sputnik отметил, что Россия в настоящее время располагает лишь авианосцем "Адмирал Кузнецов", который был спущен на воду в 1985 году.

"Но дело не в том, что корабль старый, а дело в его боевых возможностях. "Адмирал Кузнецов" – это крейсер с небольшой авиагруппой – порядка 20-30 машин, а этого мало для интенсивных боевых действий", – сказал Олег Пономаренко.

Вместе с тем, эксперт считает некорректными предположения о возможной конкуренции нового российского авианосца с американскими судами.

"Говорить, что мы собираемся "тягаться" с американцами, некорректно. Если такой корабль нам нужен в одном или в двух экземплярах, то это надо делать вне зависимости от того, что мы хотим противопоставить американцам. А что касается схожести с авианосцами типа "Нимиц", то "Шторм" – это плавучий аэродром определенной размерности с определенной авиагруппой. Это действительно похоже на американскую концепцию. А что в этом зазорного, если это рационально?", – отметил эксперт.

Он рассказал, в каких случаях Россия могла бы применить авианосец.

"Посмотрим на некоторые примеры применения авианосцев американцами. Ирак, 2003 год. У американцев были проблемы с доступностью авиабаз, и тогда пять авианосцев были задействованы на начальной стадии операции. В 2014 году в борьбе против ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) американцы перебазировали примерно за сутки авианосец "Джордж Буш" и в течение 50 дней наносили удары только с борта этого авианосца. Мы можем использовать авианосец в ситуации, когда, например, авиабаза Хмеймим в Сирии стала недоступна. В этом случае крупноразмерный авианосец был бы просто необходим. Он мог бы заменить авиагруппу, которая базировалась на Хмеймиме", – заключил Олег Пономаренко.

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