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Эксперт: "Газпром" выдвинул "Нафтогазу" требования "по новой планке"

15:1027.04.2017
(обновлено: 15:14 27.04.2017)
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© Фото : ПАО "Газпром нефть"Морская ледостойкая платформа ПриразломнаяМорская ледостойкая платформа Приразломная
© Фото : ПАО "Газпром нефть"
"Газпром" увеличил требования к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма до $37 млрд. Экономист Василий Колташов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в российской компании исходят из определенной логики, но разрешение спора не будет быстрым.

"Газпром" увеличил сумму требований к украинскому "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 млрд долларов – до 37 млрд, следует из отчета "Газпрома" по МСФО.

Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© РИА Новости . Стрингер
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В сообщении также говорится, что арбитражное решение будет принято 30 июня.

Уточненная сумма включает требования погасить задолженность за поставленный в мае-июне 2014 года газ, оплату по обязательству "бери или плати" за 2012-2016 годы и пени за просрочку.

До этого последняя озвученная "Газпромом" цифра требований к "Нафтогазу" в арбитраже Стокгольма была 31,759 млрд долларов. В основном она касалась штрафов по режиму "бери или плати". В январе "Газпром" направил "Нафтогазу" счет в размере 5,319 млрд долларов на оплату топлива, невыбранного украинской компанией во втором-четвертом кварталах 2016 года.

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© РИА Новости
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"Газпром" и "Нафтогаз Украины" судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит через территорию Украины от 2009 года.

Руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире радио Sputnik отметил, что в "Газпроме" исходят из определенной логики. 

"Повышая размер требований к "Нафтогазу", "Газпром" демонстрирует, что он не будет давать Украине скидки, идти на уступки так легко, как это было возможно в прежние годы. Сейчас, когда ясно, что "Украина це Европа", и она полностью подконтрольна и ориентируется только на Берлин и Брюссель, то почему бы не выдвигать ей требования по новой планке, соизмеряя их с европейским статусом Украины? И вообще, почему Украина должна платить за газ в будущем меньше? Она должна платить столько же, сколько платят потребители в Европе. Украина добилась от ЕС некоторого смягчения позиций – ей был предоставлен безвизовый режим. И, может быть, в "Газпроме" рассчитывают, что сейчас "Нафтогаз" найдет деньги – получит средства от внешних кредиторов – и, в конце концов, рассчитается с "Газпромом"", –  сказал Василий Колташов.

Вместе с тем, полагает эксперт, разрешение спора не будет быстрым.

"Очень сложно иметь дело с украинскими партнерами. "Нафтогаз" может дело заматывать, и все это вряд ли быстро решится. То есть начнется долгий, мелочный торг, в котором Украина традиционно смешивает экономические и финансовые аргументы с аргументами политическими. Мне кажется, в "Газпроме" рассчитывают, что в Киеве, наконец, поняли – необходимо вести нормальные переговоры, заключить соглашение и закрыть вопрос. Но как будут вести себя в Киеве, честно говоря, я представить себе не могу, потому что украинское начальство часто поступает просто иррационально", – заключил экономист.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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