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Американист: Трамп начал отступать от своих "кавалерийских атак"

15:0227.04.2017
(обновлено: 15:15 27.04.2017)
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© AP Photo / Susan WalshПрезидент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Штат Флорида, 11 февраля 2017Президент Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Штат Флорида, 11 февраля 2017
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп пообещал, что пока Америка не будет выходить из НАФТА. Американист Александр Домрин в эфире радио Sputnik напомнил, что изначально Трамп обещал вывести страну из невыгодного, по его мнению, договора.

Президент США Дональд Трамп пообещал лидерам Мексики и Канады, что США пока не будут выходить из Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), но при этом договорился с ними о проведении новых переговоров по НАФТА, сообщил Белый дом.

Президент США Дональд Трамп
© AFP 2017 / Mandel Ngan
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"Президент Дональд Трамп говорил с президентом Мексики (Энрике) Пеньей Ньето и премьер-министром Канады (Джастином) Трюдо. Оба разговора были приятными и продуктивными. Президент Трамп согласился не прекращать действие НАФТА на данный момент, и лидеры согласились быстро, в соответствии с требуемыми внутренними процедурами, перейти к началу повторных переговоров по сделке НАФТА, которая была бы выгодна всем трем странам", – говорится в заявлении.

По словам Трампа, которые процитировал Белый дом, он собирается "привести НАФТА в соответствие с требованиями момента путем переговоров".

Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
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"Для меня честь иметь дело с президентом Пеньей Ньето и премьер-министром Трюдо, и я думаю, что окончательный результат сделает все три страны сильнее и лучше", – добавил американский лидер.

Трамп ранее критиковал зоны свободной торговли, которые, по его словам, вредят американским производителям.

Американист, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что выход США и НАФТА был одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа.

"Трамп в очередной раз отступил от своих предвыборных обещаний. Как мы помним, он обещал выводить Америку и НАФТА. НАФТА – это детище Билла Клинтона. Первоначально с точки зрения Трампа это соглашение было крайне невыгодно для Соединенных Штатов, поскольку ограничивало развитие промышленности, открывая границы для товаров и услуг из Канады и Мексики. То, что Трамп сейчас решил не выходить из НАФТА – давайте все-таки дадим ему время, посмотрим, что он хочет внести в этот договор. Может быть, это было и правильное решение – пересмотреть условия договора вместо того, чтобы его разрывать – но это, как я уже сказал, отступления от предвыборных обещаний. Трамп начинает отступать от своих кавалерийских атак, которые были так характерны для него в ходе предвыборной кампании", – сказал Александр Домрин.

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