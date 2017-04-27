Сенатор о "демонстрации Киевом силы" у Крыма: там демонстрировать-то нечего

Киев наращивает военное присутствие у границ Крыма, заявили в республике. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что жители полуострова готовы к провокациям со стороны Украины.

Киевские власти наращивают военное присутствие у границ Крыма, сообщил член крымского правительства Заур Смирнов.

По его словам, согласно полученной из достоверных источников информации, украинская армия намерена провести на этой неделе у крымских границ очередные военные учения. На этот раз отрабатываются маневры по форсированию водных преград. При этом власти полуострова никто официально не уведомлял.

"За последний месяц прошло несколько учений с задействованием различных военных группировок. Мы расцениваем этот как попытку создать тревожную обстановку на границе", – сказал РИА Новости Смирнов.

В командовании "ЮГ" украинских вооруженных сил позже подтвердили начало боевых учений отдельной мотопехотной бригады в Херсонской области, граничащей с Крымом.

По словам Смирнова, демонстрацией оружия Киев не запугает крымчан, надежно защищенных как с суши, так и с моря, и не отпугнет туристов, желающих посетить в этом году полуостров.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что в республике готовы к провокациям со стороны Украины.

"Я не думаю, что это демонстрация силы, потому что там особо и демонстрировать-то нечего. Такие военные движения на территории Украины наблюдаются постоянно. Тем самым власти стремятся показать уровень обороноспособности, прежде всего, своим гражданам, а также что-то продемонстрировать тем, кто их поддерживает – Евросоюзу и Америке. Но уверен, что при этом у них даже в мыслях нет никаких серьезных намерений – например, развязывания военного конфликта с Россией. Может быть, если только в головах отъявленных националистов или не совсем адекватных людей. Хотя, замечу, и среди руководства Украины есть не совсем адекватные люди. Поэтому, безусловно, мы всегда должны быть готовы к противодействию любым провокациям в отношении территорий РФ, в том числе и в Крыму", – сказал Сергей Цеков.

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