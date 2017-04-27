Эксперт о выходе Венесуэлы из ОАГ: Мадуро ничего другого не остается

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2017

Министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 6 февраля 2017

Намерение Венесуэлы покинуть ОАГ – это протест не только против политики самой этой организации, но и против попыток США вмешиваться в дела этой страны. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Александр Чичин.

Глава МИД Венесуэлы Делси Родригес заявила, что в четверг запустит процедуру выхода из Организации американских государств. В этом случае Венесуэла станет единственной страной Америки, не входящей в ОАГ.

"Как проинструктировал президент Николас Мадуро, мы представим в ОАГ письменную претензию и начнем процедуру, которая займет 24 месяца", – заявила министр в телевизионном обращении.

В среду постоянный совет ОАГ принял решение созвать экстренное совещание глав МИД для обсуждения ситуации в Венесуэле. Там в ходе манифестаций как против правительства Мадуро, так и в его поддержку с 4 апреля погибли 29 человек. Протесты начались после решения Верховного суда, ограничившего власть Национальной ассамблеи, где большинство у оппозиции. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием проведения досрочных выборов.

В начале апреля постоянный совет ОАГ уже одобрил резолюцию по Венесуэле, констатирующую серьезное нарушение демократического порядка в стране. Текст документа требовал от Мадуро полностью восстановить все полномочия Национальной ассамблеи.

Намерение Каракаса покинуть ОАГ – это протест не только против политики самой этой организации, но и против непрекращающихся попыток США вмешиваться в дела Венесуэлы. Так считает декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александр Чичин. По его словам, надежды властей Венесуэлы на смягчение позиции Вашингтона после вступления в должность президента Дональда Трампа явно не оправдались.

"У руководства Венесуэлы, возможно, были какие-то иллюзии по поводу прекращения вмешательства США в их внутренние дела. Но теперь уже видно, что не получилось. Штаб-квартира ОАГ расположена в Вашингтоне и понятно, откуда идут все инициативы. Поэтому (Николасу) Мадуро просто ничего другого не остается: глава ОАГ Луис Альмагро в редких случаях не поминает Венесуэлу в стилистике "Карфаген должен быть разрушен" – так и там в таком духе каждое заседание", – сказал Александр Чичин в эфире радио Sputnik.

По его словам, попытки возложить ответственность за ситуацию в Венесуэле исключительно на президента страны и его окружение явно несправедливы, и поэтому реакция Каракаса в целом понятна.

"Они отказываются быть постоянным объектом осуждения. Ведь по большому счету не все так однозначно в Венесуэле. Нет однозначного движения против Мадуро – там все разделено на два лагеря. Есть как протест против Мадуро, так и народная поддержка в его пользу. Но в ОАГ это проецируется однозначно: якобы весь народ против", – сказал Александр Чичин.

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