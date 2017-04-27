Мнение: США в Сирии словно "поджигают свой дом, чтобы пожарить яичницу"

Дым над городом Кобани, Сирия после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014

Дым над городом Кобани, Сирия после авиаударов военно-воздушных сил США. Вид с холма на границе Турции и Сирии. 17 ноября 2014

В МИД РФ раскритиковали выдвигаемую Западом идею отставки президента САР Башара Асада, а также удар США по сирийской авиабазе. Политолог Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik выразил мнение, что позиция Запада, по меньшей мере, странная.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала ракетный удар США по авиабазе в Сирии неприемлемым, поскольку действия Вашингтона противоречили международному праву.

"Они не имели ни военного, ни политического смысла, я имею в виду все удары. Они ни к чему не привели", – заявила дипломат в интервью Yahoo Global News.

Захарова также прокомментировала требования западных стран об отставке сирийского президента Башара Асада. По ее мнению, это заведет ситуацию в тупик.

"По моему мнению, главная идея Запада состоит только в том, что "Асад должен уйти", в этом концепция, это то, на чем концентрируется Запад", – сказала Захарова. "Но это не выход, это тупик", – добавила она.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Россию обозначил основные принципы незаконченного плана президента Дональда Трампа по сирийскому урегулированию, итогом которого должна стать отставка Башара Асада. Москва не раз заявляла, что судьбу президента должны решать только граждане Сирии.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев считает, что Запад во главе с США не в силах что-либо сделать для урегулирования в Сирии и "мечется", постоянно меняя свою позицию.

"Запад в лице администрации США не имеет никакого позитивного сценария решения проблемы и с ИГИЛ ("Исламское государство" – террористическая группировка, запрещенная в РФ), и с Сирией. Запад просто не в силах что-либо сделать. Они мечутся. В марте США говорили о том, что придерживаются позиции, что Асад должен остаться на посту главы Сирии. И буквально через две-три недели они снова вернулись на позицию Барака Обамы – "Асад должен уйти"", – сказал Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik.

В целом, по его мнению, Запад занял в Сирии весьма странную позицию.

"Сейчас Запад остается в плену очень странной идеологии: пускай дерутся между собой плохие парни и чертовски плохие парни, а мы посидим в сторонке. При этом они забывают, что вокруг "сухостой" выше головы, и глупо думать, что они разожгут его, но огонь дальше не пойдет. Это все равно, что утром проснуться и пожарить яичницу на подожженном собственном доме. То есть дальше голова не работает: мол, то, что это может перекинуться дальше, и полыхнуть Саудовская Аравия, Иран – это решим потом. Миллионы жизней просто идут в расход", – сказал политолог.

В ночь на 7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе "Шайрат" в Сирии. Президент Дональд Трамп назвал это ответом на химическую атаку в провинции Идлиб, ответственность за которую Вашингтон возложил на Дамаск. При этом американские власти не привели никаких доказательств причастности сирийских властей к инциденту в Идлибе.

Российский президент Владимир Путин назвал действия Вашингтона "актом агрессии", которая была осуществлена "под надуманным предлогом".

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