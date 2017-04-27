Политолог: выдача Кипром россиянина – повод "активным гражданам" задуматься

Экстрадиция с Кипра гражданина РФ, обвиняемого в совершении экономических преступлений, может стать важным прецедентом. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Дмитрий Журавлев.

Кипр экстрадировал в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича, обвиняемого в хищении имущества у дочерней компании ОАО "НК "ЮКОС", сообщил журналистам официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"26 апреля 2017 года по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Кипр экстрадировали в Россию гражданина РФ Вячеслава Шимкевича", – сказал он.

Было установлено, что Шимкевич с марта 2005 года по май 2006 являлся фактическим владельцем и одновременно заместителем директора ООО "Рекма В.Г.". В составе организованной группы он участвовал в хищении имущества нефтедобывающей компании "Томскнефть" ВНК, которая являлась дочерней компанией ОАО "НК "ЮКОС", и денежных средств ее дочернего ООО "Томскнефть-Сервис". Также Шимкевич участвовал в легализации полученного имущества и денег.

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев считает, что удовлетворение кипрскими компетентными органами запроса ГП РФ имеет не только юридическую, но и общественную значимость.

"В первую очередь речь идет о том, что у какой-то части столь же "активных граждан" появится мысль: а не выдадут ли их в подобном случае. Ведь это важно даже не для борьбы с отдельными правонарушителями… Это важно для того, чтобы наказание было неотвратимым. Пока наказание не является неотвратимым, коррупцию победить нельзя", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Политолог напомнил, что страны ЕС обычно в подобных случаях неохотно соглашаются на экстрадицию. И, по его мнению, экстрадиция с Кипра гражданина РФ, обвиняемого в совершении экономических преступлений, может стать важным прецедентом.

"Вообще в Европе очень много российских денег. А Кипр, который изначально строил себя как офшорно-финансовый центр, естественно, оказался в первых рядах этой истории. И то, что мы с ним сегодня договариваемся, это действительно повод для аплодисментов", – полагает Дмитрий Журавлев.

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