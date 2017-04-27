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Мнение об авиаударе близ Дамаска: идет интернационализация конфликта

11:2027.04.2017
(обновлено: 11:24 27.04.2017)
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© AFP 2017 / Sameer Al-DoumyДым от взрывов над Дамаском, СирияДым от взрывов над Дамаском, Сирия
© AFP 2017 / Sameer Al-Doumy
ВВС Израиля нанесли авиаудар по складу "Хезболлах" близ Дамаска, пишут СМИ. Израильская сторона пока воздерживается от комментариев. Эксперт по геополитике Константин Соколов в эфире радио Sputnik не исключил, что это была демонстративная акция

Израиль нанес авиаудар по складу "Хезболлах" в районе аэропорта Дамаска, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в разведслужбах региона. Ранее в четверг телеканал "Аль-Маядин" сообщал со ссылкой на корреспондента о мощном взрыве в районе аэропорта Дамаска. По данным телеканала, взрыв, "вероятно, является результатом израильского авиаудара". 

В пресс-службе Армии обороны Израиля воздерживаются от каких-либо комментариев по этому поводу.

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© РИА Новости . Илья Питалев
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В свою очередь, министр разведки Израиля Исраэль Кац заявил, что "инцидент в Сирии" "полностью вписывается" в израильскую политику противодействия попыткам передачи современного оружия ливанскому движению "Хезболлах". 

"Инцидент в Сирии полностью вписывается в политику Израиля… противодействовать попыткам Ирана переправлять современное оружие "Хезболлах" через Сирию", – сказал Кац, который сейчас находится с визитом в США.

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© РИА Новости . Министерство обороны РФ
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Он напомнил о недавнем обещании премьер-министра Биньямина Нетаньяху действовать при наличии разведывательной информации о переправке оружия "Хезболлах", чьи военизированные формирования в прошлом не раз воевали с Израилем, а сейчас участвуют в гражданской войне в Сирии на стороне президента Башара Асада.

Вместе с тем в интервью радиостанции "Галей ЦАХАЛ" политик воздержался от признания ответственности Израиля за ночной налет.

Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов в эфире радио Sputnik отметил, что пока данных о взрыве в районе аэропорта немного. 

"Но можно сказать, что этот инцидент надо рассматривать вместе с ракетной атакой, которую санкционировал (президент США Дональд) Трамп некоторое время назад. Происходят действия, которые направлены на интернационализацию конфликта в Сирии. Если действительно это удар израильских ВВС, то это прямое нарушение международного права. При этом цель здесь, я думаю, состоит не в том, чтобы как-то переломить ситуацию", – сказал Константин Соколов.

Он не исключил, что целью авиаудара было "зондирование" реакции стран, принимающих участие в борьбе с террористами в Сирии.

"Это, прежде всего, демонстрационная акция, которая зондирует политическую ситуацию в мире – как отреагируют другие государства, какие будут предприниматься действия. Если все подтвердится, это будет значить, что была продуманная провокация. Ведь цель была не где-нибудь в пустыне. Что касается реакции сирийской стороны, естественно, Дамаск не заинтересован в расширении конфликта и будет до последнего использовать дипломатические меры, но вряд ли пойдет на какие-то силовые действия", – считает эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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