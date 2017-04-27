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Мнение об угрозе удара США по РФ: Москва "осадила" американских военных

09:4327.04.2017
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© AP Photo / Czarek SokolowskiАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фотоАрмейский зенитно-ракетный комплекс Patriot вооруженных сил США. Архивное фото
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Заявления Генштаба РФ и сенатора Франца Клинцевича об угрозе внезапного ядерного удара по РФ – это "правильные и своевременные" сигналы руководству США. Такое мнение высказал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.

"Руководству США послан ясный сигнал ", – так прокомментировал в беседе с журналистами первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявление первого замначальника Главного оперативного штаба ВС РФ генерал-лейтенанта Виктора Познихира по поводу размещения ПРО США в Европе. 

Ранее на брифинге Познихир заявил, что американские базы ПРО в Европе и противоракетные корабли вблизи российской территории "создают мощный скрытый компонент" для возможного ракетно-ядерного удара. Генерал отметил, что развертывание американской противоракетной системы нарушает паритет стратегических вооружений и осложняет диалог по вопросам ядерного разоружения.

Этим заявлением, по мнению Клинцевича, был "послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью". "Пусть, что называется, они знают, что мы знаем", –  сказал он.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко считает, что сигнал американцам послан "своевременный и правильный". По его мнению, это вызвано в том числе  настораживающим ростом агрессивной риторики американских военных, а также некоторых союзников США по НАТО.   

"Это отчасти связано, наверное, с особенностями формирования военного блока "команды Трампа".  Дело в том, что этот блок сформирован из отставных военных, что называется, "второго эшелона". И сейчас, когда они получили доступ к процессу принятия решений, у них, вероятно, происходит "головокружение" от осознания собственных возможностей. И правильно, конечно, что их "осадили": они не должны думать, что мы будем мириться со всем, что бы они ни делали", – сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.   

Он выразил надежду, что конструктивный диалог между военными России и США в итоге все же будет возобновлен. 

"С российской стороны следует очень много предложений о начале диалога. И не только в военной области, но и в целом в российско-американских отношениях, чтобы вывести их из того состояния деградации, в котором они находятся. И военный блок – это только часть проблем", – отметил  Владимир Оленченко.      

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