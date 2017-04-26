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Политолог: происходящее на выборах во Франции - это очень серьезный вызов

20:0526.04.2017
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© РИА Новости . Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПервый тур президентских выборов во ФранцииПервый тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с РФ и США. Однако, как отметила в эфире радио Sputnik политолог Кира Сазонова, акцент кандидатов будет направлен на внутриполитические цели.

Прошедшая во второй тур президентских выборов во Франции Марин Ле Пен заявила, что хочет мирных отношений с Россией и Соединенными Штатами.

"Я хочу мирные отношения со всеми странами, я хочу их с США, я хочу их с Россией, я хочу их с Великобританией", — заявила Ле Пен в эфире телеканала TF1. Она также отметила, что уважает все государства.

По словам Ле Пен, каждая страна, как и Франция, ожидает со стороны других уважения. Кроме того, Ле Пен раскритиковала то, как президент Франции Франсуа Олланд говорит о России.

Первый тур выборов президента во Франции прошел в минувшее воскресенье. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур, который состоится 7 мая.

По мнению политолога, доцента РАНХиГС при Президенте России Киры Сазоновой, во внешней политике Франция  будет исходить из того, что она — одна из ключевых опор Европейского союза и член НАТО.

"То есть она изначально не автономна. Она является одним из лидеров ЕС и зависит от большого количества стран, а они – от нее. Поэтому не все так просто. Но, в принципе, несмотря на все, что происходит с 2014 года в отношениях России с Европой, с Францией у нас складывалось достаточно конструктивное взаимодействие. Да, был неприятный эпизод, связанный с "Мистралями", но в целом, в рамках переговорного процесса Франция всегда себя проявляла достаточно дружественно. Но "блоковые" отношения накладывают на Францию очень сильный отпечаток", —  сказала Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

По ее мнению, основной акцент кандидатов на выборах будет сделан именно на внутриполитические задачи и цели.

"То, что происходит сегодня во Франции, на мой взгляд – это очень серьезный вызов. Впервые в истории Пятой республики не республиканцы и социалисты борются за пост президента, а центрист, возникший ниоткуда, и правый радикал. Это очень необычный штрих к этим выборам. Французы ждут перемен, но ждут и боятся одновременно, потому что перемены не всегда означают какие-то позитивные изменения. Поэтому, мне кажется, что основной акцент на выборах кандидатами будет сделан именно на внутриполитические задачи и цели, а не на внешнюю политику", — отметила Кира Сазонова.

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