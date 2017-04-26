Политолог о выводе части группировки РФ с базы Хмеймим: ИГ* войну проиграло

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России

Подготовка штурмовика Су-25 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии к вылету в пункт постоянной дислокации на территории России

Россия вывела почти половину авиагруппировки с базы Хмеймим в Сирии. Военный политолог Олег Глазунов связывает это с тем, что в борьбе с ИГ* произошел переломный момент. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, которая изначально располагалась на базе Хмеймим в Сирии. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

Военные сочли возможным сократить число самолетов, поскольку количество террористических формирований в стране уменьшилось.

Рудской рассказал, что с начала военной операции в Сирии Воздушно-космические силы России совершили более 23 тысяч боевых вылетов и нанесли порядка 77 тысяч авиаударов по позициям боевиков. По его словам, ВКС меньшим числом самолетов нанесли в четыре раза больше ударов, чем западная коалиция во главе с США.

Генерал также отметил, что российская группировка с аэродрома Хмеймим контролирует все воздушное пространство страны.

Эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Олег Глазунов считает, что в войне против ИГ* в Сирии произошел переломный момент.

"Наши летчики показали умение, наши летчики показали, что наши самолеты технически и в целом превосходят западные аналоги. При этом надо учитывать, что Сирия – это Ближний Восток, жара, климат совершенно не похож на наш. Сейчас бойцов "Исламского государства"* уже осталось мало, и такая большая группировка, по сути, не нужна. Можно прямо сказать, что "Исламское государство"* войну за Сирию проиграло, в войне произошел переломный момент", – сказал Олег Глазунов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, теперь основную работу будут выполнять спецслужбы.

"Остаются только самые непримиримые (боевики), остальных лидеры ИГ* переводят в подполье. И теперь основная работа в Сирии будет связана с деятельностью спецслужб, которые будут выявлять ячейки "Исламского государства"*. И тех самолетов, которые остаются на базе, будет достаточно, чтобы поддержать войска (президента Сирии) Башара Асада и иранские формирования, которые помогают им", – заключил Олег Глазунов.

Вооруженное противостояние в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, в результате конфликта погибли более 220 тысяч человек. ВКС России по запросу президента Сирии Башара Асада помогают властям страны противостоять террористам. Благодаря поддержке Москвы Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.

В марте 2016 года президент России Владимир Путин принял решение о выводе большей части группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия продолжает поставлять сирийскому правительству вооружение и военную технику, по-прежнему работают авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. В Сирии также действует российский Центр по примирению.

*Террористическая группировка запрещена в России

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