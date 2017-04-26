Эксперт: заявление Франции по химатаке в Сирии – никакое не расследование

Франция заявила о применении зарина при химатаке в Хан-Шейхуне и об ответственности за это сирийского руководства. При этом, как отметил в эфире радио Sputnik эксперт Лев Клепацкий, полноценного расследования проведено так и не было.

Специальное расследование французских властей подтвердило применение зарина в Хан-Шейхуне, ответственность за применение химоружия лежит исключительно на сирийском руководстве, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эйро.

"Мы знаем, что примененное активное вещество, которое привело к гибели более 80 человек, это именно зарин", – заявил Эйро по завершении заседании французского Совбеза.

По словам министра, выводы сделаны по итогам расследования и анализа французской разведки на основе образцов, взятых на месте трагедии сразу после атаки.

В свою очередь в Кремле выразили крайнее непонимание и сожаление в связи с тем, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) не расследует инцидент с применением химоружия в Хан-Шейхуне. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, факт использования отравляющих веществ вызывает мало сомнений, но требует тщательного расследования.

Комментируя обвинение со стороны Франции в адрес властей Сирии в химической атаке, Песков отметил, что данное заявление никак не может повлиять на позицию Кремля.

По мнению профессора Дипломатической академии МИД России Льва Клепацкого, полноценного расследования Францией проведено не было.

"Это никакое не расследование, а очередная операция по манипуляции. Запад перешел именно к тактике манипулирования: совершить какой-то акт, а затем – кто виноват неважно, главное создать фон для проведения других операций. И в данном случае это было продемонстрировано США весьма впечатляюще – 59 ракетами. И Организация по запрещению химического оружия, по сути, следует той же тактике. И обратите внимание: одни и те же действующие лица – англичане, французы, "Белые каски" – мелькают во всех операциях. Это говорит о том, что расследование ангажировано. Возможно, что их доказательства и будут предъявлены, но это будет через длительное время, когда это потеряет всякий смысл. А сегодня их задача – "повесить" все на Дамаск и стремиться к свержению сирийского правительства. И тут, как говорится, им любые средства подходят, лишь бы добиться своей цели", – сказал Лев Клепацкий в эфире радио Sputnik.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала Дамаск, который отверг обвинения и возложил ответственность на боевиков и их покровителей. США, не продемонстрировав никаких доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

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