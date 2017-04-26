Депутат о расселении пятиэтажек: москвичи не боятся, а просто волнуются

Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажек в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены. Муниципальный депутат Дмитрий Томилин в эфире радио Sputnik отметил, что президент РФ поставил очень четкую задачу.

Президент РФ Владимир Путин, говоря о расселении пятиэтажных домов в Москве, заявил, что ничего не может быть навязано силой, права граждан должны быть соблюдены.

Президент РФ на совещании с членами кабмина напомнил, что цель законопроекта заключается в том, чтобы улучшить жилищные условия людей, которые проживают в разваливающихся домах.

"Но, безусловно, это должно быть сделано таким способом, такими инструментами и средствами, которые не нарушают прав граждан, прежде всего, права на собственность", – сказал Путин.

По словам президента, в случае если законопроект будет нарушать права жителей расселяемых домов, он не утвердит документ.

"Хочу сразу сказать, что ничего, что нарушает законы, действующие на сегодняшний день, и права граждан, подписано мною быть не может. Прошу эту тему проработать как следует, досконально, в том числе в диалоге с общественностью", – заявил президент РФ.

В феврале на встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новой крупномасштабной программе сноса столичных пятиэтажек. Программа может коснуться 25 миллионов квадратных метров ветхого жилого фонда (около восьми тысяч домов), в которых живут 1,6 миллиона человек.

По мнению муниципального депутата района Митино Дмитрия Томилина, президент поставил очень четкую задачу.

"Если наш президент сказал, что права не могут быть нарушены, то значит они никак, никем и никогда не могут быть нарушены. И тот законопроект, который готовится к октябрю, будет учитывать интересы всех людей, проживающих в домах, которые должны пойти на реновацию", – сказал Дмитрий Томилин в эфире радио Sputnik.

Споры вокруг готовящегося законопроекта он объяснил простым человеческим волнением.

"Жители ничего не боятся, они просто волнуются. Решения данного вопроса ждали многие, для них – это решение их жилищных проблем. Многие хотят, чтобы это произошло прямо сейчас, чтобы из "хрущевки" переселили в нормальную квартиру, современную. А другие, наоборот, не хотят, чтобы их дом сносили – у них прекрасный кирпичный дом, замечательная квартира, они сделали ремонт. Я думаю, что это обычное человеческое волнение, которым, кстати, умело пользуются и манипулируют силы оппозиции", – отметил депутат.

По его словам, пока рано говорить о плюсах и минусах программы реновации.

"Мы не можем говорить о плюсах и минусах программы. Есть поручение мэру Москвы от президента, который попросил решить проблемы жителей города, убрать все отслужившее свою жизнь жилье, но пока нет закона. Я думаю, что сейчас уполномоченные люди интересуются мнением жителей, чтобы законопроект учитывал все идеи, которые на сегодняшний день высказываются", – сказал Дмитрий Томилин.

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