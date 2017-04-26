Политолог: украинский народ остается с украинскими бедами один на один

Планы США сократить объем финансовой помощи Киеву – свидетельство того, что Украина выпадает из сферы внешнеполитических интересов Вашингтона. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил политолог Алексей Бычков.

В начале недели издание Foreign Policy со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы Госдепа информировало, что США в 2018 году могут сократить финансовую помощь Украине на 69%: изначально планировалось предоставить Украине более 570 млн долларов, сейчас эту сумму предполагается сократить до 177 млн долларов. Сэкономленные средства будут перераспределены в пользу направления, тесно связанного с национальной безопасностью.

Планы США – свидетельство того, что Украина выпадает из сферы внешнеполитических интересов Вашингтона. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразил руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков.

"В руководстве США стало больше людей, заинтересованных в развитии собственной страны, а не в развитии тех направлений во внешней политике, которые ведут к конфронтации с Россией. Украина интересовала США только с этой точки зрения – как антироссийский "объект" рядом с границей РФ. Но теперь это пережиток прошлого. При этом все украинские беды, к сожалению, достанутся украинскому народу", – сказал Алексей Бычков.

По его мнению, Украина выпадает не только из интересов США, но и Европы.

"На сегодняшний день Украина оказывается на определенных задворках, в том числе и интересов Европейского союза, который во многом на сегодня зависим от Вашингтона. Украина без финансирования США превращается для ЕС в "неоколонию" – то есть это дешевая рабочая сила и чернозем, который уже пытаются продавать или засеять рапсом", – считает политолог.

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