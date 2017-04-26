Мнение: "кнопка пуска" в руках США повышает опасность ЕвроПРО

В Генштабе РФ заявили, что вся европейская часть страны может оказаться под прицелом "Томагавков", размещенных в Польше. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik отметил, что ЕвроПРО представляет серьезную опасность для России.

Все стратегические объекты европейской части России окажутся под прицелом, если американская система противоракетной обороны в Польше будет оснащена крылатыми ракетами "Томагавк". Об этом заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, развертывание системы ПРО НАТО, которая выведена на уровень начальной оперативной готовности, является одним из факторов повышения напряженности в Европе.

"В ее состав включены наземный противоракетный комплекс "Иджис эшор" в Румынии, форсируются работы по развертыванию к 2018 году американских противоракет на территории Польши. На базе ПРО в Румынии размещены универсальные пусковые установки, с которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и крылатых ракет "Томагавк". Такие же установки планируется развернуть в Польше. В результате под прицелом крылатых ракет окажутся все стратегические объекты, расположенные в европейской части России", – сказал начальник российского Генштаба.

Генерал подчеркнул, что Россия принимает меры, чтобы обеспечить свою безопасность. "Но главное состоит в том, что Европа от размещения элементов ПРО безопасней не становится", – добавил он.

Профессор Академии военных наук РФ, военный эксперт Владимир Козин считает слова начальника Генштаба РФ совершенно справедливыми.

"Конечно, это опасно. Поскольку шахты на базе в Румынии, которая уже действует, и такие же точно установки появятся на территории Польши, позволяют загружать не только оборонительные виды вооружений, но одновременно, и в этом нет никакого спора, туда можно загружать наступательные виды вооружений в виде крылатых ракет. Поэтому слова начальника российского Генштаба – совершенно справедливое замечание", – сказал Владимир Козин в эфире радио Sputnik.

Однако, по его мнению, нужны более активные действия.

"Это признание угрозы, но этого недостаточно. Нужно ставить перед нынешней американской администрацией задачу вывоза ракет США, тем более, что кнопка запуска будет находиться не в Бухаресте и не в Варшаве, когда там закончится строительство комплекса, а будет находиться в руках американского военно-политического руководства. А это повышает опасность применения таких видов вооружений", – считает эксперт.

США занимаются созданием системы глобальной противоракетной обороны более десяти лет. В Москве не раз говорили, что такие действия подрывают основы стратегической стабильности.

Администрация президента Дональда Трампа ранее подтвердила, что намерена продолжать работу по созданию системы ПРО. В Вашингтоне отмечают, что главную угрозу представляют Иран и КНДР.

Крылатые ракеты "Томагавк" были приняты на вооружение в 1983 году. Они способны поражать цели на расстоянии до двух с половиной тысяч километров.

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