Эксперт о хранилище ОЯТ в Чернобыле: есть риск радиационного терроризма

В 31-ю годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции эксперт по радиационной безопасности Михаил Рылов в интервью радио Sputnik проанализировал ситуацию на промплощадке ЧАЭС и в созданной вокруг нее зоне отчуждения.

26 апреля – Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В этот день в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС).

Взрыв на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел в ходе проведения испытаний одной из систем обеспечения безопасности. В результате взрыва была полностью разрушена активная зона и вся верхняя часть здания реактора.

Интенсивный выброс продуктов деления ядерного топлива из поврежденного реактора продолжался в течение 10 дней, после чего резко упал и в дальнейшем продолжал уменьшаться.

В результате аварии радиоактивному загрязнению подверглись территории общей площадью более 200 тысяч квадратных километров, из них около 60 тысяч – за пределами бывшего СССР. Почти 8,4 млн человек в Белоруссии, России, на Украине подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

После аварии к работам по ликвидации ее последствий были привлечены 600 тысяч граждан СССР (по некоторым оценкам до 800 тысяч человек), в том числе 200 тысяч из России.

Ситуацию на промплощадке бывшей ЧАЭС и в созданной вокруг нее зоне отчуждения в интервью радио Sputnik проанализировал директор Межотраслевого экспертно-сертификационного, научно-технического и контрольного центра ядерной и радиационной безопасности Михаил Рылов.

"На первый взгляд, там ничего страшного нет. Более того, там установлен дополнительный барьер защиты, очень качественный, который перекрывает четвертый аварийный блок с прилегающей частью пространства. В зоне (отчуждения) постоянно проводится контроль за радиационной обстановкой. Зону посещают специалисты из многих стран мира, изучают там и биологические проблемы, и экологические проблемы, и проблемы распространения радионуклидов", – напомнил Михаил Рылов.

В то же время, по его мнению, есть и поводы для беспокойства.

"Во-первых, там создано хранилище отработанного ядерного топлива приповерхностного типа, причем активности, которые там будут храниться, они огромны. Чего мы можем бояться? В первую очередь – радиационного терроризма. Хранилище – а это, в общем, железобетонный сарай – ни в какое сравнение не идет с теми контаментами, которые закрывают современные ядерные станции… Что еще? Еще я наслышан о том, что в эту зону собираются завозить обычный мусор. А это-то зачем? Самое важное, что можно исследовать в этой закрытой зоне – как себя ведет природа после мощнейшего радиационного воздействия. Вот за этим надо наблюдать – а завозить мусор, я считаю, это неправильно. Самое правильное, что может быть сделано для этой зоны – это гигантский природный заповедник в зоне катастрофического радиационного воздействия. Вот это полезно для всего мира", – считает Михаил Рылов.

В годовщину катастрофы на ЧАЭС Михаил Рылов призвал еще раз воздать должное мужеству ликвидаторов аварии и отдать дань памяти погибших от воздействия последствий катастрофы.

"Еще раз призываю вспомнить тех, кто прошел через ликвидацию чернобыльской аварии, отдал свои жизни или пожертвовал здоровьем. Таких среди моих друзей очень много, и многих из них уже нет среди нас", – сказал он.

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