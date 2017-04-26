Эксперт о словах Шойгу про удар США в Сирии: действия Запада непредсказуемы

Удар США по базе "Шайрат" в Сирии создал угрозу для российских военных, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Эксперт Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik не исключил повторения подобных авиаударов со стороны западной коалиции.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу раскритиковал ракетный удар США по сирийской авиабазе "Шайрат". По словам главы Минобороны, действия Вашингтона создали угрозу для российских военных; оборонное ведомство принимает все необходимые меры по защите российских военных в Сирии после произошедшего.

США нанесли удар по сирийской авиабазе в ночь на 7 апреля, всего было выпущено 59 ракет.

Выступая на открытии шестой Московской конференции по международной безопасности, Шойгу также призвал разработать комплексную стратегию действий в освобожденных от террористов районах Сирии. Глава Минобороны считает необходимым создать коалицию для разминирования сирийской территории.

По словам заместителя директора, координатора ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрия Егорченкова, действия США и их союзников в Сирии отличаются непредсказуемостью.

"Политика в области международной безопасности, которую демонстрирует нынешняя администрация США, отличается сугубой непредсказуемостью. Именно поэтому нельзя исключать повторного нанесения удара американцами по объектам в Сирии. Как нельзя и списывать со счетов то, что ряд союзников Соединенных Штатов по коалиции – например, Турция – начали наносить собственные удары, не согласовывая их с американцами. Это также несет дополнительную угрозу российским военным и специалистам, которые находятся сейчас в Сирии, обеспечивая наши национальные интересы", – сказал Дмитрий Егорченков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, нет пока и уверенности в том, что члены западной коалиции присоединяться к работе российских специалистов по разминированию сирийской территории.

"К сожалению, минная война стала реальностью сирийского конфликта. Боевики очень плотно минируют все районы, которые занимают. Нашим военным подчас приходится по нескольку раз разминировать те или иные объекты, как, например, в Пальмире. Реальную помощь в этом нам пока могут оказывать только сирийские военные. Подключатся ли к ним ооновские структуры – я не стал бы делать прогнозы. Поведение ооновских коллег и членов западной коалиции пока не дает основания говорить о том, что они готовы подключиться к такой работе. Хотя опыт такой есть, например, у французских, у турецких военных. Другой вопрос, кто присоединится в конкретный момент. Это пока непонятно", – отметил эксперт.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.