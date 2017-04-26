Депутат ГД: меры по выявлению сторонников ИГ* принимаются по всей России

ФСБ опубликовала видео задержания сторонников ИГ* на Сахалине, готовивших крупный теракт. Зампредседателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что нельзя поддаваться панике, однако и про бдительность забывать не стоит.

ФСБ опубликовала видео спецоперации на Сахалине, в рамках которой были задержаны два сторонника террористической группировки "Исламское государство"*.

По данным следствия, мужчины готовили крупный теракт. Один из задержанных оказался гражданином России, другой – выходцем из Центральной Азии.

При обыске у подозреваемых нашли самодельную бомбу, пропагандистские материалы и экстремистскую литературу.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ЦОС ФСБ России Сотрудники ФСБ задержали сторонников ИГ* на Сахалине. Оперативная съемка

На прошлой неделе во Владимирской области сотрудники ФСБ ликвидировали двух вероятных боевиков, связанных с международными террористическими организациями. Также сообщалось, что еще одну группу экстремистов задержали в Краснодаре.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что международные террористы наращивают вербовку боевиков на Северном Кавказе, там активизировалось бандподполье, а спецслужбы фиксируют попытки создания законспирированных террористических ячеек.

Заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik отметил, что подобные спецоперации проводятся по всей России.

"Конечно, все меры по задержанию возможных участников "Исламского государства"* предпринимаются по всей территории нашей страны. И это очередной показатель того, что спецслужбы во взаимодействии с другими службами проводят спецоперации по выявлении и последующему задержанию представителей ИГ*, которые склонны к проведению различных терактов не только по отношению к нашей стране, но и по отношению к другим государствам", – сказал Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik.

Он призвал не драматизировать ситуацию, однако и не терять бдительность.

"Если говорить о том, что сегодня есть опасность совершения терактов в каком-либо субъекте Российской Федерации, то, на мой взгляд, драматизировать ситуацию ни в коем случае нельзя, но и вопросы бдительности не должны стоять в стороннем порядке. Это очевидно. Бдительность должна быть и со стороны населения, и со стороны спецслужб. В целом все предпринимаемые сейчас меры, безусловно, оправданы и направлены на обеспечение национальной безопасности нашего государства", – сказал Юрий Швыткин.

*Террористическая группировка запрещена в России

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!