США
26.0426 апреля12:40МСК
USD55.85-0.23
EUR60.79-0.05
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: британский эсминец в Черном море – это "вызов"? Нет, это клоунада

12:2326.04.2017
(обновлено: 12:25 26.04.2017)
0200
© AFP 2017 / Pio/Stavros Ioannides Британский военный корабль HMS DefenderБританский военный корабль HMS Defender
© AFP 2017 / Pio/Stavros Ioannides
Британские СМИ назвали отправку эсминца к берегам России "посланием Путину". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что настрой прессы отражает настрой британского правительства.

Британская бульварная пресса придала особое значение сообщениям о том, что эсминец королевского флота Великобритании HMS Daring вошел в Черное море для учений с ВМС Румынии.

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond, архивное фото
© Фото : MoD/Crown copyright
Мнение: отправка эсминца к Украине – попытка Лондона проявить субъектность

Газета Daily Mail рассматривает отправку корабля на "задний двор" России как "послание" Владимиру Путину. "Ну как, вам нравится?" – такой вопрос, условно обращенный к российскому президенту, вынесен в заголовок статьи.

The Sun утверждает, что Лондон решил отплатить Москве "той же монетой" — ответить на проход российских кораблей через Ла-Манш. Таблоид обвиняет российские суда в "бряцании оружием" и заявляет, что в последнее время они "систематически провоцируют" Великобританию.

Крейсер Адмирал Кузнецов и СКР Адмирал Григорович впервые задействованы в операции в Сирии
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
"Адмирал Кузнецов" разорвал шаблоны НАТО. Последствия – тяжелые

Журналисты Daily Star зашли еще дальше своих коллег. "Военный корабль королевского флота отправлен к порогу Путина в знак мести за вторжение в Ла-Манш", – гласит заголовок статьи на сайте издания.

Под этим заявлением размещено видео запуска зенитной ракеты Aster с эсминца HMS Daring – эти и другие кадры на сайте Daily Star "приведут Кремль в бешенство", убеждены британские журналисты.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что общий настрой британской прессы отражает настрой правительства страны.

"Главное, что они хотят в военном плане – чтобы Британия вновь стала владычицей морей, об этом говорила премьер-министр Тереза Мэй. Это пожелание отражает милитаристский настрой британского правительства. Напомню о недавнем высказывании министра обороны Майкла Фэллона, который открыто заявил, что Великобритания имеет право нанести превентивный ядерный удар, что вызвало серьезные вопросы даже в стане союзников по НАТО. Очень громкие заявления, которые, честно говоря, не очень соответствуют статусу страны. Это не статус Британской империи", – сказал Иван Коновалов.

Вместе с тем он отметил, что представлять отправку эсминца к берегам России как некое "послание" стране и ее лидеру наивно.

"А что в этом такого? Британские корабли постоянно присутствуют в Черном море. Просто, согласно Конвенция Монтрё, они там могут находиться определенное количество времени, а потом уходить. Поэтому происходит ротация – теперь вот зашли британцы. Поэтому представлять поход британского эсминца к нашим берегам как нечто из ряда вон выходящее, как вызов России и президенту Путину – это чисто британская клоунада британской прессы", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

Комментировать
+
Сказано в эфире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена