Эксперт: британский эсминец в Черном море – это "вызов"? Нет, это клоунада

Британские СМИ назвали отправку эсминца к берегам России "посланием Путину". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik отметил, что настрой прессы отражает настрой британского правительства.

Британская бульварная пресса придала особое значение сообщениям о том, что эсминец королевского флота Великобритании HMS Daring вошел в Черное море для учений с ВМС Румынии.

Газета Daily Mail рассматривает отправку корабля на "задний двор" России как "послание" Владимиру Путину. "Ну как, вам нравится?" – такой вопрос, условно обращенный к российскому президенту, вынесен в заголовок статьи.

The Sun утверждает, что Лондон решил отплатить Москве "той же монетой" — ответить на проход российских кораблей через Ла-Манш. Таблоид обвиняет российские суда в "бряцании оружием" и заявляет, что в последнее время они "систематически провоцируют" Великобританию.

Журналисты Daily Star зашли еще дальше своих коллег. "Военный корабль королевского флота отправлен к порогу Путина в знак мести за вторжение в Ла-Манш", – гласит заголовок статьи на сайте издания.

Под этим заявлением размещено видео запуска зенитной ракеты Aster с эсминца HMS Daring – эти и другие кадры на сайте Daily Star "приведут Кремль в бешенство", убеждены британские журналисты.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что общий настрой британской прессы отражает настрой правительства страны.

"Главное, что они хотят в военном плане – чтобы Британия вновь стала владычицей морей, об этом говорила премьер-министр Тереза Мэй. Это пожелание отражает милитаристский настрой британского правительства. Напомню о недавнем высказывании министра обороны Майкла Фэллона, который открыто заявил, что Великобритания имеет право нанести превентивный ядерный удар, что вызвало серьезные вопросы даже в стане союзников по НАТО. Очень громкие заявления, которые, честно говоря, не очень соответствуют статусу страны. Это не статус Британской империи", – сказал Иван Коновалов.

Вместе с тем он отметил, что представлять отправку эсминца к берегам России как некое "послание" стране и ее лидеру наивно.

"А что в этом такого? Британские корабли постоянно присутствуют в Черном море. Просто, согласно Конвенция Монтрё, они там могут находиться определенное количество времени, а потом уходить. Поэтому происходит ротация – теперь вот зашли британцы. Поэтому представлять поход британского эсминца к нашим берегам как нечто из ряда вон выходящее, как вызов России и президенту Путину – это чисто британская клоунада британской прессы", – отметил военный эксперт.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!