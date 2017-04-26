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Эксперт: испытание США ракеты Minuteman III – плановое, но есть один момент

12:0326.04.2017
(обновлено: 12:05 26.04.2017)
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© AP Photo / U.S. Air ForceИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman IIIИспытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
© AP Photo / U.S. Air Force
США готовятся испытать межконтинентальную баллистическую ракету. В командовании ВВС заявили, что это не связано с ситуацией на Корейском полуострове. Однако военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik выразил в этом сомнение.

Американские ВВС в среду испытают межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, которая составляет основу стратегических ядерных сил страны, пишет Washington Examiner.

Представитель Командования глобальных ударов ВВС США заявил, что испытания планировались за год и их проведение не связано с ситуацией на Корейском полуострове.

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© РИА Новости . Илья Питалев
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"Этот пуск Minuteman III необходим для проверки статуса наших национальных ядерных сил, а также для демонстрации наших ядерных возможностей", – сказал полковник Джон Мосс, который отдаст команду о пуске ракеты.

Ранее сообщалось, что Minuteman III – единственная на сегодня межконтинентальная баллистическая ракета наземного базирования в Соединенных Штатах. Она состоит на вооружении американской армии с 1970 года, в конце 1978 года производство прекратили.

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© AFP 2017 / Jung Yeon-Je
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Minuteman III способна поражать цели в радиусе 12 тысяч километров. Всего страна располагает 450 ракетами этого класса, расположенными на базах в штатах Вайоминг, Северная Дакота и Монтана. Они останутся на вооружении как минимум до 2020 года. 

Главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik отметил, что подобные пуски ракет осуществляются всеми странами, входящими в "ядерный клуб".

"Каждая страна самостоятельно определяет характер своих стратегических ядерных сил, для США – это ракеты Minuteman III. Она в данном случае выполняет роль стратегического сдерживателя и демонстрирует готовность США к атаке любого потенциального противника. Каждый год США производят пуски баллистических ракет морского и наземного базирования для подтверждения боеготовности стратегических ядерных сил и подтверждения технических характеристик данных ракет. Такие пуски осуществляются и американцами, и нами, и другими странами "ядерного клуба"", – сказал Игорь Коротченко.

Однако, по его мнению, несмотря на заявления США, в данном случае все же есть некая военно-политическая составляющая.

"Что касается данного конкретного пуска, здесь, очевидно, присутствует и военно-политическая составляющая, учитывая, что американцы продолжают концентрацию сил вокруг Северной Кореи. Поэтому данный пуск в данное время может быть расценен и как формат военно-политического давления на Пхеньян", – считает военный эксперт.

Напряженность вокруг Корейского полуострова возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании. В Вашингтоне заявили, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но при этом намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

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Популярные комментарииВсе комментарии
pav111073
им можно а кндр нет исключительные.
12:20
26.04.2017
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