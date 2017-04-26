Мнение: Иванка Трамп выбрала удобный повод для объяснения удара по Сирии

Отрицая свое влияние на решение президента США нанести удар по Сирии, Иванка Трамп на самом деле не сказала ничего нового. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Брутер.

Дочь президента США Иванка отрицает свое влияние на отца при принятии решения о ракетном ударе по Сирии, сообщает телеканал ABC. По ее словам, она лишь поделилась с главой государства своим мнением.

В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат", всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, авиаудар стал ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. Ответственность за нее Вашингтон бездоказательно возложил на Дамаск.

Свои разъяснения Иванка Трамп дала во время визита в Германию, куда она была приглашена в качестве гостьи саммита "женской двадцатки" (W20, "женский" аналог формата G20). Сообщения СМИ о ее роли в решении об ударе по Сирии она назвала "неверной интерпретацией".

"Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", – заявила Иванка Трамп, говоря о последствиях химической атаки в Идлибе.

Она признала, что поделилась своим мнением с отцом. По ее словам, президент придерживался той же точки зрения. При этом Иванка Трамп подчеркнула, что окончательное решение об атаке на авиабазу "Шайрат" ее отец принял после совещания с представителями правительства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что попытки СМИ приписать дочери президента США особое влияние на Дональда Трампа в процессе принятия решения об ударе по Сирии, с самого начала были безосновательными.

"Процедура принятия такого решения достаточно стандартна, и я не предполагаю, что может осуществляться какой-то нажим, либо влияние могут оказывать сотрудники Белого дома, не имеющие прямого отношения к процессу принятия решений. Поскольку (президент Дональд) Трамп принял решение, соответствующее его статусу, можно говорить о том, что именно он несет за него ответственность. Все остальные могли выражать только свое собственное мнение", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik.

Эксперт высказал свое предположение о том, почему Иванка Трамп не торопилась выступить с опровержением слухов о своем влиянии на президента США в процессе принятия решения об ударе по Сирии.

"Можно предположить, что просто, поскольку есть встреча в формате G20 для женщин-политиков, появился удобный повод об этом сказать. В действительности же это было понятно с самого начала, и заявление дочери президента говорит о том, что есть запрос на такую информацию. И она опровергла, что она или (ее супруг) Джаред Кушнер могли иметь какое-то непосредственное влияние на принятие решения", – сказал Владимир Брутер.

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