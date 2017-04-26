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Мнение: Иванка Трамп выбрала удобный повод для объяснения удара по Сирии

11:0726.04.2017
(обновлено: 11:09 26.04.2017)
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© AFP 2017 / Brendan Smialowski Президент США Дональд Трамп с дочерью ИванкойПрезидент США Дональд Трамп с дочерью Иванкой
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
Отрицая свое влияние на решение президента США нанести удар по Сирии, Иванка Трамп на самом деле не сказала ничего нового. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал эксперт Владимир Брутер.

Дочь президента США Иванка отрицает свое влияние на отца при принятии решения о ракетном ударе по Сирии, сообщает телеканал ABC. По ее словам, она лишь поделилась с главой государства своим мнением. 

Иванка Трамп, Кристина Лагард и Ангела Меркель на саммите W20 в Берлине
© REUTERS / Hannibal Hanschke
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В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийской авиабазе "Шайрат", всего было выпущено 59 ракет. По словам американского президента, авиаудар стал ответом на химическую атаку в провинции Идлиб. Ответственность за нее Вашингтон бездоказательно возложил на Дамаск.

Свои разъяснения Иванка Трамп дала во время визита в Германию, куда она была приглашена в качестве гостьи саммита "женской двадцатки" (W20, "женский" аналог формата G20). Сообщения СМИ о ее роли в решении об ударе по Сирии она назвала "неверной интерпретацией". 

"Я думаю, что, будучи человеком, было бы сложно видеть изображения, которые мы видели, и не отреагировать, не быть потрясенным до глубины души", – заявила Иванка Трамп, говоря о последствиях химической атаки в Идлибе.

Президент США Дональд Трамп беседует со своей дочерью Иванкой
© AFP 2017 / Timothy A. Clary
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Она признала, что поделилась своим мнением с отцом. По ее словам, президент придерживался той же точки зрения. При этом Иванка Трамп подчеркнула, что окончательное решение об атаке на авиабазу "Шайрат" ее отец принял после совещания с представителями правительства.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что попытки СМИ приписать дочери президента США особое влияние на Дональда Трампа в процессе принятия решения об ударе по Сирии, с самого начала были безосновательными.

"Процедура принятия такого решения достаточно стандартна, и я не предполагаю, что может осуществляться какой-то нажим, либо влияние могут оказывать сотрудники Белого дома, не имеющие прямого отношения к процессу принятия решений. Поскольку (президент Дональд) Трамп принял решение, соответствующее его статусу, можно говорить о том, что именно он несет за него ответственность. Все остальные могли выражать только свое собственное мнение", – сказал Владимир Брутер в эфире радио Sputnik. 

Эксперт высказал свое предположение о том, почему Иванка Трамп не торопилась выступить с опровержением слухов о своем влиянии на президента США в процессе принятия решения об ударе по Сирии. 

"Можно предположить, что просто, поскольку есть встреча в формате G20 для женщин-политиков, появился удобный повод об этом сказать. В действительности же это было понятно с самого начала, и заявление дочери президента говорит о том, что есть запрос на такую информацию. И она опровергла, что она или (ее супруг) Джаред Кушнер могли иметь какое-то непосредственное влияние на принятие решения", – сказал Владимир Брутер.

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