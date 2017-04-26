Политолог об инциденте с эсминцем США: Иран ответил на наглость американцев

Иранский катер вынудил эсминец ВМС США изменить курс в Персидском заливе, сообщают СМИ. Политолог Араик Степанян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что американцы сами провоцируют Иран на подобные действия.

Эсминец США Mahan был вынужден изменить курс, чтобы избежать столкновения с иранским катером, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на два источника в администрации США.

По данным телеканала, американский эсминец встретился с катером элитного Корпуса стражей исламской революции. Чтобы избежать столкновения, эсминец изменил курс, подал сигнал опасности и запустил сигнальные ракеты. Также экипаж занял боевые позиции.

США в прошлом неоднократно обвиняли иранских моряков в небезопасных маневрах в Персидском заливе.

Ответственный секретарь Академии геополитических проблем, политолог Араик Степанян считает, что США сами провоцируют Иран на подобные действия.

"Иранцы считают Персидский залив своим и, естественно, хотят чувствовать себя в этом заливе как дома, а не скованно, и действовать так, как считают нужным. При этом деликатное поведение иранцев в Персидском заливе провоцирует более агрессивное и наглое поведение американцев. То есть чем более корректно себя ведут иранцы, тем больше наглеют американцы. США воспринимают это как слабость Ирана, как трусость, и начинают давить. Поэтому иранцы не могут себе позволить скромно себя вести. Их действия зависят от реакции США, они вынуждены себя так вести", – сказал Араик Степанян в эфире радио Sputnik.

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