Аналитик об идее перекрыть ДНР воду: Киев вынуждает "полюбить" Украину

Глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации пожалел, что нельзя перекрыть Донецку воду. Политический аналитик Станислав Бышок в эфире радио Sputnik отметил, что украинские власти делают все, что бы люди окончательно разочаровались в них.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский выразил сожаление, что власти Украины не могут перекрыть водоканал "Северский Донец-Донбасс", который обеспечивает водой Донецк, поскольку из-за этого пострадают жители Мариуполя.

Губернатор утверждает, что самопровозглашенная Донецкая народная республика почти три года назад перестала платить за поставляемую воду.

В декабре прошлого года украинские власти попытались лишить ЛНР водоснабжения. Тогда без воды остались более миллиона жителей республики. В Киеве заявили, что не получают оплату за поставленную воду. Позже, однако, вопрос был решен и водоснабжение восстановили.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в самопровозглашенную Луганскую народную республику.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, прекращение энергоснабжения Луганской области — еще один шаг Киева к потере своих территорий, который к тому же противоречит минским соглашениям.

Политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в эфире радио Sputnik выразил мнение, что украинские власти делают все, что бы люди окончательно разочаровались в них.



"Киев делает все возможное, чтобы даже та часть граждан самопровозглашенных республик, которая была к нему относительно лояльна, поняла, что возвращаться на Украину — не вариант. Начиная с этих абсолютно бесполезных обстрелов и провокаций на границе и заканчивая товарной блокадой, а теперь и эта идея: мол, неплохо бы вам еще и воду перекрыть, чтобы вы уж совсем "полюбили" Украину. Киев делает все, чтобы эти территории от него оторвались. Другое дело, что на международной арене Киев будет продолжать говорить, что эти территории якобы "оккупированы Россией" и что Россия там за все ответственна. При этом Киеву крайне комфортно, что он выставляет себя жертвой и при этом, по его мнению, не имеет абсолютно никаких обязательств перед жителями этих территорий", — сказал Станислав Бышок.



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