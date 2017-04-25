Мнение: Евровидение – "соблазнительный" момент для провокаций Киева

МВД Украины требует еще $1,6 млн на обеспечение безопасности "Евровидения". Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что гости песенного конкурса в любом случае не смогут чувствовать себя в Киеве защищенными.

На реализацию мер по обеспечению безопасности во время "Евровидения-2017" в Киеве необходимо дополнительно выделить около 1,6 млн долларов, сообщил госсекретарь МВД Украины Алексей Тахтай.

"Критическим является состояние финансирования и реализации этапов публичной безопасности и правопорядка во время проведения "Евровидения" в Киеве. Обеспечение безопасности на этом мероприятии требует четких и скоординированных действий всей правоохранительной системы", – цитирует слова Тахтая украинские СМИ.

Он отметил, что реализация мер публичной безопасности во время конкурса требует привлечения дополнительных ресурсов, "а именно 45 млн гривен (около 1,6 млн долларов) только на крайне необходимое – питание, горюче-смазочные материалы и тому подобное".

Со своей стороны в Службе безопасности Украины заявили, что не располагают информацией о готовящихся провокациях во время музыкального конкурса.

Ранее глава украинской Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в Киеве во время "Евровидения" "определенные силы могут препятствовать ходу конкурса, чтобы выставить Украину в невыгодном свете перед мировым сообществом".

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что провокации могут быть подготовлены украинской стороной для того, чтобы затем обвинить в них Россию.

"На вопрос, может ли Киев на это пойти, мы вынуждены ответить утвердительно. Если официальная политика государства очень часто базируется на откровенных методах терроризма, то совершенно не стоит удивляться подобным сценариям, которые действительно могут быть реализованы, в том числе и в рамках "Евровидения". Потому что внимание Европы будет в значительной степени адресовано данному мероприятию, и это очень "соблазнительный" аспект для нынешней украинской власти, чтобы устроить какие-либо провокации, а впоследствии обвинить в этом РФ или (самопровозглашенные) республики Донбасса. Тем более что это делается на постоянной основе. Причем, в ста процентах случаев никаких реальных доказательств Киевом не приводится", – сказал Денис Денисов.

Говоря о безопасности гостей песенного конкурса, политолог напомнил конкретный факт последних дней.

"В Киеве недавно прошел футбольный матч "Динамо (Киев)" и "Шахтер (Донецк)". Мало того, что мы уже привыкли к проявлениям неонацизма на Украине (и это в очередной раз повторилось на этом футбольном матче), но была еще и откровенная поножовщина и постоянные драки. И те полицейские, которые были привлечены к обеспечению безопасности этого мероприятия, совершенно не справились со своей задачей. Они просто наблюдали за тем, что происходит. Думаю, это лучше всего иллюстрирует то, что Украина просто не может обеспечить на должном уровне безопасность, в том числе и международного мероприятия", – отметил политолог.

По его словам, гости "Евровидения" могут ожидать различных провокаций.

"Удивляюсь, что какие-то гости будут на Украине. Потому что редко встречаешь европейцев, которые с охоткой едут в страну, где идет гражданская война. И в этом отношении любой представитель Западной Европы и особенно стран, с которыми у Украины не совсем безоблачные отношения, такие как Польша, Венгрия, конечно, могут ожидать различных провокаций", – отметил Денис Денисов.

"Евровидение" пройдет в Киеве в мае. Россия в этом году не будет участвовать в конкурсе. Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

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