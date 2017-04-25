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Мнение: главная опасность для гостей Евровидения в Киеве – не воры и жулики

18:1325.04.2017
(обновлено: 18:17 25.04.2017)
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© AFP 2017 / Sergei SupinskyБездомный на улице Киева, УкраинаБездомный на улице Киева, Украина
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
Решение о проведении песенного конкурса на Украине с самого начала было политическим, а теперь начинается реальность, сказал в эфире радио Sputnik лидер "Партии Великое Отечество" Николай Стариков.

Киев полностью готов к проведению песенного конкурса "Евровидение-2017", сообщил во вторник заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Алексей Резников.

Главный приз конкурса Евровидение - хрустальный микрофон
© Фото : European Broadcasting Union
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"Город Киев абсолютно готов к проведению "Евровидения-2017". Как мы говорили, Киев был готов, Киев готов, Киев будет готов", – сказал Резников на пресс-конференции.

В частности, отметил он, в Киеве в районе станции метро "Левобережная", находящейся рядом с Международным выставочным центром, где состоится конкурс, готовится инфраструктура для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, территория озеленяется, идет замена освещения.

Также, по его словам, власти Киева договорились с собственником многолетнего недостроя в районе проведения конкурса и намерены закрыть его "банерным экраном" с нейтральным сюжетом.

Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© AFP 2017 / Sergei Supinsky
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Власти Киева обещают, что проведение конкурса не помешает жителям домов, расположенных около МВЦ. Также он назвал необоснованными слухи, что жители не смогут попасть домой или гулять с детьми в связи с мерами безопасности, которые принимаются в связи с "Евровидением".

"Ничего с точки зрения нормальной жизни не изменится. Правила безопасности настроены таким образом… чтобы не лишить удобства людей, которые проживают в микрорайонах вокруг МВЦ", – отметил Резников.

Лидер "Партии Великое Отечество" (ПВО) Николай Стариков считает, что решение о проведении "Евровидения-2017" в Киеве с самого начала было чисто политическим.

"Надо понимать, что победа украинской певицы на предыдущем конкурсе, что определило место проведения конкурса, была чисто политическим решением Запада. Никаких ни выдающихся вокальных данных, ни соблюдения правил самого "Евровидения" не было. А дальше начинается реальность: украинские власти рапортуют, что они могут, должны и хотят обеспечить безопасность, но, конечно же, полную безопасность они обеспечить не смогут", – сказал Николай Стариков в эфире радио Sputnik.

По его мнению, главную опасность для участников и гостей конкурса в Киеве представляют националисты.

"Я бы лично не рекомендовал ехать в страну, в которой на улицах могут встретиться крайне агрессивные националисты с оружием. Все может печально закончиться. И в данном случае легче вывезти куда-нибудь гостей "Евровидения", чем вывезти куда-нибудь националистов. Везде есть определенные опасности, везде есть жулики, воры, уличная преступность. Везде все это есть. Но главная опасность сегодня для тех, кто приезжает в Киев – это не воры и не грабители, а вооруженные националисты, которые побывали в зоне боевых действий. Это главная опасность, но киевская власть с ними ничего сделать не может. Киев периодически возобновляет боевые действия, чтобы просто утилизировать их. Но война не разгорается так, чтобы все эти батальоны не вернулись оттуда", – отметил Николай Стариков.

"Евровидение" пройдет в Киеве в мае. Россия в этом году не будет участвовать в конкурсе. Служба безопасности Украины запретила российской участнице Юлии Самойловой въезд  на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное – ВКонтакте.

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И, конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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