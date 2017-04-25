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Олейник: отключая Луганск от электричества, в Киеве забыли одну вещь

16:1825.04.2017
(обновлено: 16:20 25.04.2017)
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© AFP 2017 / Dimitar DilkoffЗакрытая угольная шахта около Луганска, УкраинаЗакрытая угольная шахта около Луганска, Украина
© AFP 2017 / Dimitar Dilkoff
Прекратив энергоснабжение Луганской области, Киев сделал еще один шаг на пути отторжения своих территорий, считают в Кремле. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik отметил, что у жителей Донбасса есть причины ненавидеть власть.

Прекратив энергоснабжение Луганской области, Киев сделал еще один шаг на пути отторжения своих территорий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Обесточенные высоковольтные линии электропередачи в Симферополе
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Политолог об угрозах Киева обесточить ЛНР: ситуация глупейшая

Отвечая на вопросы журналистов, Песков отказался уточнить детали дальнейших действий России.

"Хочу лишь подчеркнуть, что обесточивание Луганской области – это еще один шаг на пути отторжения Украины от себя территорий. Это шаг, который противоречит духу минских соглашений, который не приближает нас к реализации этих минских соглашений, а наоборот отдаляет нас от окончательной цели", – отметил представитель Кремля.

"Безусловно, Россия и раньше, исходя из гуманитарных соображений, делала и делает много для того, чтобы помочь минимизировать последствия для людей, которые проживают на Донбассе", – добавил он.

Ситуация в Мариуполе
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Представитель ЛНР о попытках обесточить республику: у нас есть противовес

Во вторник представитель России в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Москва приняла решение о гуманитарной поддержке самопровозглашенной ЛНР, которая осталась без электричества.

В ночь на вторник министерство энергетики и угольной промышленности Украины и госпредприятие "Энергорынок" полностью прекратили поставки электроэнергии в ЛНР. Киев объяснил это долгами республики перед "Луганским энергетическим объединением".

Украинский политик, правозащитник Владимир Олейник считает, что своими действиями киевские власти сами отдаляют от себя жителей Донбасса.

"Это очередной шаг для того, чтобы отказаться от Минских соглашений, поскольку там прописан пункт: обеспечить благосостояние украинцев, которые проживают на этой территории, в том числе обеспечить социальные составляющие. Как без электричества сегодня? Это ведь свет и тепло в домах, больницах и так далее. А для Киева это отказ от взятых обязательств. Кроме того, это, безусловно, еще один шаг к тому, чтобы сказать, что эта территория де-факто не принадлежит Украине. Потому что после таких шагов, и это показала история с Крымом, конечно, люди будут ненавидеть киевскую власть, потому что видят, что эта власть проводит политику геноцида. Но в Киеве забыли одну вещь: что сама энергосистема Украины была частью единой энергосистемы Советского Союза, которая имеет несколько вариантов бесперебойного обеспечения электричеством регионов, в том числе и со стороны России. Так что есть возможность подставить плечо", – сказал Владимир Олейник в эфире радио Sputnik.

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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
712307
Чтобы жена от меня не ушла, отключу-ка ей свет.
16:36
25.04.2017
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yuriy.uchaev.44
Под предлогом наказания ЛНР, киевские властные придурки желают "на шару" использовать ресурсы российские, а в дальнейшем продолжать изображать российскую угрозу в реальном виде. Ну, до чего наглые и циничные!
16:36
25.04.2017
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